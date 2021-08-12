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Депутат Нилов о пережитом в 90-х: "Под крики "чемодан - вокзал - Россия" нас выгоняли"
12 августа 2021, 07:05 • 175 • Политика
В эфире "Первого русского" депутат Ярослав Нилов напомнил об общей проблеме 90-х, когда русское население вынуждено было уезжать из национальных республик. Семья Нилова пережила то же самое в Молдавии: "Под крики "чемодан - вокзал - Россия" нас выгоняли".
Неприятные страницы прошлого депутат Госдумы Ярослав Нилов листал, проводя параллели с происходящим сегодня. В эфире обсуждалась ситуация в Киргизии, когда мужчина напал на девушку за то, что она говорит на русском языке. А в Казахстане, как выяснилось, есть целый флешмоб, когда русских заставляют извиняться якобы за принижение заслуг казахов. Или, например, сегодня неприятные новости пришли из Азербайджана, где на национальной карте решил сыграть экс-посол Исфандияр Вагабзаде. Нилов, оценивая настроения на постсоветском пространстве, отметил:
По словам Нилова, ещё несколько лет тому назад для Киргизии сделали поблажку в вопросах работы мигрантов в России. Им не нужно оформлять автомобильные права в нашей стране, они могут работать со своими местными документами. Гостей из других стран этот подарок не коснулся. И именно Киргизия теперь допускает преступления в отношении русских, напомнил депутат:
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