Депутат Нилов о пережитом в 90-х: "Под крики "чемодан - вокзал - Россия" нас выгоняли"

В эфире "Первого русского" депутат Ярослав Нилов напомнил об общей проблеме 90-х, когда русское население вынуждено было уезжать из национальных республик. Семья Нилова пережила то же самое в Молдавии: "Под крики "чемодан - вокзал - Россия" нас выгоняли".

Неприятные страницы прошлого депутат Госдумы Ярослав Нилов листал, проводя параллели с происходящим сегодня. В эфире обсуждалась ситуация в Киргизии, когда мужчина напал на девушку за то, что она говорит на русском языке. А в Казахстане, как выяснилось, есть целый флешмоб, когда русских заставляют извиняться якобы за принижение заслуг казахов. Или, например, сегодня неприятные новости пришли из Азербайджана, где на национальной карте решил сыграть экс-посол Исфандияр Вагабзаде. Нилов, оценивая настроения на постсоветском пространстве, отметил:

Я сам родился в национальной республике, в Молдавии. И в 1990-е годы под крики: "Русские свиньи, чемодан - вокзал - Россия, убирайтесь!" нас выгоняли из страны. Поэтому я знаю, что такое национальные республики, и как остро ситуации, возникающие как бытовые, перерастают в оскорбительные, оставляющие рубец на психике.

По словам Нилова, ещё несколько лет тому назад для Киргизии сделали поблажку в вопросах работы мигрантов в России. Им не нужно оформлять автомобильные права в нашей стране, они могут работать со своими местными документами. Гостей из других стран этот подарок не коснулся. И именно Киргизия теперь допускает преступления в отношении русских, напомнил депутат: