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Депутат не сдержался после "суррогатной" идеи Минтруда: "Мир сходит с ума, реально"

13 сентября 2021, 22:05  •  26 • Политика
Минтруд заявил, что отцам детей от суррогатных матерей с 2022 года начнут выдавать маткапитал. "Иногда такие предложения, что хоть стой, хоть падай. Реально мир с ума сошёл", - прокомментировал депутат Госдумы Владимир Крупенников.
В Министерстве труда предложили с 2022 года выплачивать маткапитал отцам, которые получили ребёнка от суррогатных матерей. Инициативу ведомства прокомментировал депутат Госдумы Владимир Крупенников.
Речь идёт о предложенных Минтрудом поправках в закон о дополнительных мерах государственной поддержки семей с детьми. В правительство документ поступит 29 сентября, а в Госдуму будет внесен до конца 2021 года.
Владимир Крупенников отметил, что депутаты Госдумы готовили проект закона, который бы запрещал семьям, которые просуществовали меньше года, прибегать к услугам суррогатного материнства. Также этот законопроект предусматривал запрет на суррогатное материнство для однополых пар и одиноких.
Я считаю, что суррогатное материнство — это зло, его вообще не должно быть. Но если оно уж и будет, то только, естественно, для полноценных семей,
- сказал Владимир Крупенников в беседе с Царьградом.
Поэтому инициатива Минтруда о выплате маткапитала отцам детей от суррогатных матерей сильно удивила парламентария. По его мнению, в стране много других проблем, которыми следовало бы заняться Минтруду.
Иногда такие предложения, что хоть стой, хоть падай. Реально мир с ума сошёл, просто реально мир с ума сходит,
- отметил парламентарий.

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