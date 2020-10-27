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Депутат не сдержался и выдал западных кураторов Сбера, ЦБ и Минфина: "Хотите о реальности?"
27 октября 2020, 00:50 • 93 • Политика
Депутат Госдумы РФ Михаил Емельянов не сдержался и выдал западных кураторов Сбера, ЦБ, Минфина, Минэкономразвития, ВТБ и ряда других ведомств и госучреждений: "Хотите о реальности?". По его словам, эти иностранные игроки, более того, имеют доступ к государственной тайне.
У каждого федерального министерства, у каждого госбанка и госкорпорации есть свой западный куратор, который имеет доступ к сверхсекретной информации, заметил экономический обозреватель Царьграда Юрий Пронько в программе "Сухой остаток".
Их в комментарии для канала раскрыл депутат Государственной думы России Михаил Емельянов. Он заметил, что многие крупные иностранные аудиторы курируют в России сразу несколько ведомств или госучреждений.
Так, например, компания PricewaterhouseCoopers непосредственно участвует в делах Центробанка, Минстроя, Росимущества, Минобрнауки, Газпромнефти.
Организация Deloitte курирует работу Минэкономразвития, Федеральной антимонопольной службы, Росфиннадзора: "Ещё хотите о реальности?"
Парламентарий также назвал компанию, которая непосредственно связана с деятельностью крупнейших системообразующих организаций России с госучастием. Речь об Ernst & Young. Именно она, по данным Емельянова, связана со Сбером, ВТБ, "Внешэкономбанком", "Россельхозбанком", а также Минкомсвязи. "Газпромбанк" и Минфин между тем курируются корпорацией KPMG.
Пронько, в свою очередь, заметил, как много при этом чиновники говорят о необходимости защиты национальных интересов нашей страны.
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