Депутат не сдержался и выдал западных кураторов Сбера, ЦБ и Минфина: "Хотите о реальности?"

У каждого федерального министерства, у каждого госбанка и госкорпорации есть свой западный куратор, который имеет доступ к сверхсекретной информации, заметил экономический обозреватель Царьграда Юрий Пронько в программе "Сухой остаток".

Их в комментарии для канала раскрыл депутат Государственной думы России Михаил Емельянов. Он заметил, что многие крупные иностранные аудиторы курируют в России сразу несколько ведомств или госучреждений.

Так, например, компания PricewaterhouseCoopers непосредственно участвует в делах Центробанка, Минстроя, Росимущества, Минобрнауки, Газпромнефти.

Организация Deloitte курирует работу Минэкономразвития, Федеральной антимонопольной службы, Росфиннадзора: "Ещё хотите о реальности?"

Парламентарий также назвал компанию, которая непосредственно связана с деятельностью крупнейших системообразующих организаций России с госучастием. Речь об Ernst & Young. Именно она, по данным Емельянова, связана со Сбером, ВТБ, "Внешэкономбанком", "Россельхозбанком", а также Минкомсвязи. "Газпромбанк" и Минфин между тем курируются корпорацией KPMG.

То есть 43% дохода с этого рынка берут иностранные компании. Они допущены к государственной тайне. Для любых крупных проектов, которые осуществляются в РФ, необходимо заключение иностранной компании, иностранного рейтингового агентства. Это что? - задался вопросом депутат.

Пронько, в свою очередь, заметил, как много при этом чиновники говорят о необходимости защиты национальных интересов нашей страны.