Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Такого Путина не видели давно: Внешнего давления он больше не потерпит
Корнилов назвал причину шока "порохоботов" после местных выборов на Ук...
"Браво, Путин, ты мужик!" Турки разругались, решая, что на самом деле ...
"Москве даже не придётся просить": Баранец назвал союзников России в в...
Главная / Политика

Депутат не сдержался и выдал западных кураторов Сбера, ЦБ и Минфина: "Хотите о реальности?"

27 октября 2020, 00:50  •  93 • Политика
Депутат Госдумы РФ Михаил Емельянов не сдержался и выдал западных кураторов Сбера, ЦБ, Минфина, Минэкономразвития, ВТБ и ряда других ведомств и госучреждений: "Хотите о реальности?". По его словам, эти иностранные игроки, более того, имеют доступ к государственной тайне.
У каждого федерального министерства, у каждого госбанка и госкорпорации есть свой западный куратор, который имеет доступ к сверхсекретной информации, заметил экономический обозреватель Царьграда Юрий Пронько в программе "Сухой остаток".
Их в комментарии для канала раскрыл депутат Государственной думы России Михаил Емельянов. Он заметил, что многие крупные иностранные аудиторы курируют в России сразу несколько ведомств или госучреждений.
Так, например, компания PricewaterhouseCoopers непосредственно участвует в делах Центробанка, Минстроя, Росимущества, Минобрнауки, Газпромнефти.
Организация Deloitte курирует работу Минэкономразвития, Федеральной антимонопольной службы, Росфиннадзора: "Ещё хотите о реальности?"
Парламентарий также назвал компанию, которая непосредственно связана с деятельностью крупнейших системообразующих организаций России с госучастием. Речь об Ernst & Young. Именно она, по данным Емельянова, связана со Сбером, ВТБ, "Внешэкономбанком", "Россельхозбанком", а также Минкомсвязи. "Газпромбанк" и Минфин между тем курируются корпорацией KPMG.
То есть 43% дохода с этого рынка берут иностранные компании. Они допущены к государственной тайне. Для любых крупных проектов, которые осуществляются в РФ, необходимо заключение иностранной компании, иностранного рейтингового агентства. Это что? - задался вопросом депутат.
Пронько, в свою очередь, заметил, как много при этом чиновники говорят о необходимости защиты национальных интересов нашей страны.
От кого? От тех, кто и так всё знает про нас. Более того, пишет решения за чиновников и госолигархов, - отметил ведущий.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



93
Источник
Похожие новости
26 октября 2020, 21:10
Спешили на провокацию в Минске? В Белоруссию не пустили 595 крепких молодых людей
26 октября 2020, 21:10
Конец войны - "политическое самоубийство" для Алиева: Вскрылось второе дно переговоров по Карабаху
26 октября 2020, 23:00
Немцы обвинили Навального во вмешательстве в дела Германии: "Хватит заглядывать к нему в рот!"
26 октября 2020, 23:00
Кто заказал "серьёзный скандал" в Совете Федерации? Источники разоблачили интригу
26 октября 2020, 21:10
"В любой обстановке": Новый президент Боливии заявил о желании скорейшей встречи с Путиным
26 октября 2020, 23:00
"Мы предупреждаем, что люди выйдут на улицы": Мрачный прогноз Нарышкина по Молдавии сбывается
Новости партнеров
 
Выбор дня
26 октября 2020, 23:00
Немцы обвинили Навального во вмешательстве в дела Германии: "Хватит заглядывать ...
26 октября 2020, 23:00
Кто заказал "серьёзный скандал" в Совете Федерации? Источники разоблачили и...
26 октября 2020, 23:00
"Мы предупреждаем, что люди выйдут на улицы": Мрачный прогноз Нарышкина по ...
26 октября 2020, 23:00
"Мы - русские, с нами Бог!" Константин Малофеев представил манифест обществ...
26 октября 2020, 23:50
«При условии встречных шагов со стороны НАТО»: Путин заявил о готовности не размещать...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
24 октября 2020, 06:50
50 одновременных обысков — украинская полиция нагрянула к нацистам
24 октября 2020, 01:20
В Одессе агитаторы Партии Шария отбили атаку Нацкорпуса - радикалы сбежали
21 октября 2020, 00:55
В "бегстве" турок с базы в Сирии заподозрили "русский след"
24 октября 2020, 01:20
Италия и Франция присоединились к гибридной войне против Украины – Аваков
24 октября 2020, 14:10
"Москве даже не придётся просить": Баранец назвал союзников России в войне против США
25 октября 2020, 14:55
"Русский тощий" за 10 секунд уложил опытного бойца. В элите ВС США зародился хронический страх
21 октября 2020, 00:55
Россия не позволит Зеленскому сжечь дотла Украину – Червоненко
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.