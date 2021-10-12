Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Украинцы сбили самолёт с десятками пассажиров и свалили вину на Россию. История ...
Дом Порошенко под угрозой штурма: Десятки силовиков сдерживают митингующих
Китаевед оценил визит замгоссекретаря США Нуланд в Россию: "Получат по двум...
Зеленский готовит Украину к тому, на что не решался даже Порошенко – эксперт
Главная / Политика

Депутат не исключила отмену пенсионной реформы: "Корректировки точно будут"

12 октября 2021, 21:05  •  86 • Политика
Депутат Светлана Журова не исключила отмену пенсионной реформы: "Корректировки точно будут". Юрий Пронько в связи с этим призвал и дальше "продавливать" парламентариев, чтобы добиться справедливости для стариков.
Сегодня на своё первое пленарное заседание собрались депутаты Госдумы восьмого созыва, заметил в программе "Царьград. Главное" экономический обозреватель канала Юрий Пронько.
Он в прямом эфире поговорил с одним из парламентариев - Светланой Журовой о "народной программе" партии "Единая Россия". Депутат рассказала, что этот документ включает в себя предвыборные обещания фракции, он был подтверждён и подытожен в ходе съезда.
Значительную часть этой программы составляют, например, меры помощи семьям. Собеседница "Первого русского" подчеркнула, что это направление является приоритетным, о чём ранее говорил и президент Владимир Путин.
Я сейчас не скажу, что по пенсионной реформе, например завтра будет какая-то сразу отмена, но корректировки точно будут, - добавила Журова.
Ведущий Царьграда подчеркнул, что это очень важное заявление. Он представил свою интерпретацию замечания депутата.
"Единая Россия" не готова к полной отмене так называемой пенсионной реформы, но, по всей видимости, они готовы на изменения. Давайте дальше продавливать их, - призвал Пронько.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





86
Источник
Похожие новости
12 октября 2021, 01:50
Зеленский готовит Украину к тому, на что не решался даже Порошенко – эксперт
12 октября 2021, 03:35
"Это полная зрада": Политолог сделал "парадоксальный вывод" об Украине и "Северном потоке – 2"
12 октября 2021, 00:05
"Нормандский формат" на связи: Зеленскому придётся услышать то, чего он избегал
12 октября 2021, 01:50
Захарова иронично поблагодарила Нуланд за троллинг
12 октября 2021, 05:55
В офисе Зеленского заявили, что ситуация на Украине стала напоминать анекдот
12 октября 2021, 07:40
"Зачем это показывать?!": Вечеринка Зеленского вызвала волну гнева среди украинцев
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
06 октября 2021, 12:50
Требование главы "Нафтогаза" в отношении России вызвало хохот на страницах Daily Express: "Идиот!"
09 октября 2021, 05:35
Спикеру Рады посоветовали вспомнить слова Николая II
07 октября 2021, 08:05
"Какой 2050 год?!": Политик назвал четыре страны, на которые разделится Украина
08 октября 2021, 02:45
"Уже нечего стесняться": Советник офиса Зеленского высказался о войне за Крым
08 октября 2021, 06:50
Украинцы рассказали, чем они «лучше русских»
11 октября 2021, 03:05
Украинцы сбили самолёт с десятками пассажиров и свалили вину на Россию. История повторяется
11 октября 2021, 10:05
"Он всем отомстит": кто и зачем свалил канцлера-вундеркинда
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.