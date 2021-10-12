Депутат не исключила отмену пенсионной реформы: "Корректировки точно будут"

Депутат Светлана Журова не исключила отмену пенсионной реформы: "Корректировки точно будут". Юрий Пронько в связи с этим призвал и дальше "продавливать" парламентариев, чтобы добиться справедливости для стариков.

Сегодня на своё первое пленарное заседание собрались депутаты Госдумы восьмого созыва, заметил в программе "Царьград. Главное" экономический обозреватель канала Юрий Пронько.

Он в прямом эфире поговорил с одним из парламентариев - Светланой Журовой о "народной программе" партии "Единая Россия". Депутат рассказала, что этот документ включает в себя предвыборные обещания фракции, он был подтверждён и подытожен в ходе съезда.

Значительную часть этой программы составляют, например, меры помощи семьям. Собеседница "Первого русского" подчеркнула, что это направление является приоритетным, о чём ранее говорил и президент Владимир Путин.

Я сейчас не скажу, что по пенсионной реформе, например завтра будет какая-то сразу отмена, но корректировки точно будут, - добавила Журова.

Ведущий Царьграда подчеркнул, что это очень важное заявление. Он представил свою интерпретацию замечания депутата.