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Депутат не исключила отмену пенсионной реформы: "Корректировки точно будут"
12 октября 2021, 21:05 • 86 • Политика
Депутат Светлана Журова не исключила отмену пенсионной реформы: "Корректировки точно будут". Юрий Пронько в связи с этим призвал и дальше "продавливать" парламентариев, чтобы добиться справедливости для стариков.
Сегодня на своё первое пленарное заседание собрались депутаты Госдумы восьмого созыва, заметил в программе "Царьград. Главное" экономический обозреватель канала Юрий Пронько.
Он в прямом эфире поговорил с одним из парламентариев - Светланой Журовой о "народной программе" партии "Единая Россия". Депутат рассказала, что этот документ включает в себя предвыборные обещания фракции, он был подтверждён и подытожен в ходе съезда.
Значительную часть этой программы составляют, например, меры помощи семьям. Собеседница "Первого русского" подчеркнула, что это направление является приоритетным, о чём ранее говорил и президент Владимир Путин.
Ведущий Царьграда подчеркнул, что это очень важное заявление. Он представил свою интерпретацию замечания депутата.
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