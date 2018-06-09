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Депутат Мураев ответит за неслыханную свободу слова

09 июня 2018, 13:54  •  117 • Карикатуры
Депутат Верховной Рады Украины Евгений Мураев посмел воспользоваться статьей 34 Конституции страны, которая гарантирует право на свободное выражение своих взглядов и убеждений. Народный избранник заявил, что по поводу признанного в РФ виновным в террористических преступлениях Олега Сенцова может быть два мнения: для части населения Сенцов является террористом, для националистической части — национальным героем. За это против него завели уголовное дело и устроили обструкцию в провластной прессе. Следующий шаг — снятие с Мураева депутатской неприкосновенности и арест.

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