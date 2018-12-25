Депутат Мосийчук пытался добить "пророссийского политика" ударом в спину. Видео

В эфире ток-шоу депутат Мосийчук напал на доктора политических наук Александра Семченко, которого на Украине часто называют "пророссийским политиком" за критику ряда действий властей Киева. По словам Семченко, уже за кадром Мосийчук фактически пытался добить оппонента ударом в спину. Политолог публикует видео инцидента.

Украинский депутат Игорь Мосийчук, не скрывающий своих нацистских взглядов, набросился с тростью на доктора политических наук Александра Семченко в эфире телепрограммы. Однако противник оказался парламентарию не по зубам. Доктор наук провёл на противнике удушающий захват, а затем бросил депутата через бедро. После инцидента Семченко в своем блоге рассказал о том, что осталось за кадром. Как оказалось, когда эфир стали "сворачивать", Мосийчук пытался нанести удар в спину - попал, но не совсем. Он метил в голову, полагает доктор наук.

Семченко приводит кусок из эфира, отмечая, что публикацию ему разрешили представители ток-шоу.

"Я не видел этого "радикального рывка" и, соответственно, получил удар в спину. Я подозреваю, что человек целился по голове, но поскольку я от него уходил, то ничего особенного. Человек уже три поста в Facebook посвятил мне. Пишет там всякие гадости, проклинает, обещает убить. Пишет, что он фактически меня забутсал. Кроме того, вы слышали, наверное, он оскорбления высказывал в адрес моей бывшей жены, с которой мы уже в разводе дай Бог памяти, седьмой год. Это низко. Хотя о ком я говорю? Если второе имя этого человека - подлость. Но это мое мнение. Ваше... Комментарии открыты всегда для вас".

Напомним, Мосийчук оказался крайне недоволен тем, что на передачу помимо него позвали в качестве оппонента Семченко. Вначале украинский депутат доковылял с тростью до ведущего телепередачи и высказал ему все свои претензии. Затем завязалась драка с Семченко.