Депутат Мосгордумы поверила в сатирический фейк о присоединении Калуги к Москве и озвучила во всеуслышанье

Как стало известно, Шувалова объясняла значимость животноводства в столице, процитировав заметку агентства "Панорама" о присоединении Калуги к столице. "Извините, у нас Новая Москва. А сейчас ещё и Калугу планируют включить", - сказала депутат.

Когда Шуваловой указали, что она сослалась на фейковую новость сатирического издания, она разъяснила журналистам Daily Storm, что не владеет официальной информацией о возможном расширении Москвы. Поэтому депутат призвала отнестись к её выступлению с трибуны "с юмором".

В то же время ранее соратница Шуваловой Екатерина Енгалычева написала в своих cоцсетях, что на обсуждение важных законопроектов в Мосгордуме парламентариям выделяют всего полчаса, указывает издание.