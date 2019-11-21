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Депутат Мосгордумы поверила в сатирический фейк о присоединении Калуги к Москве и озвучила во всеуслышанье

21 ноября 2019, 13:09  •  111 • Политика
Во время выступления в Московской городской думе депутат Елена Шувалова упомянула о "присоединении" Калуги к Москве, всерьёз процитировав фейк сатирического издания "Панорама". Когда парламентария поймали на оплошности, она объяснила это шуткой.
Как стало известно, Шувалова объясняла значимость животноводства в столице, процитировав заметку агентства "Панорама" о присоединении Калуги к столице. "Извините, у нас Новая Москва. А сейчас ещё и Калугу планируют включить", - сказала депутат.
Когда Шуваловой указали, что она сослалась на фейковую новость сатирического издания, она разъяснила журналистам Daily Storm, что не владеет официальной информацией о возможном расширении Москвы. Поэтому депутат призвала отнестись к её выступлению с трибуны "с юмором".
В то же время ранее соратница Шуваловой Екатерина Енгалычева написала в своих cоцсетях, что на обсуждение важных законопроектов в Мосгордуме парламентариям выделяют всего полчаса, указывает издание.

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