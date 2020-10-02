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Депутат Морозов: Западные спецслужбы втихую используют Навального
02 октября 2020, 08:35 • 53 • Политика
Как считает депутат Антон Морозов, западные спецслужбы втихую используют Алексея Навального, который обладает завышенными амбициями.
Иностранные спецслужбы используют блогера Алексея Навального втёмную. Такое мнение в интервью изданию "ПолитЭксперт" озвучил депутат Государственной Думы Антон Морозов.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и спикер Госдумы Вячеслав Володин заявили о том, что Алексей Навальный сотрудничает с ЦРУ. В ответ блогер пригрозил подать в суд на Пескова.
Как отметил Морозов, у Володина есть доступ к конфиденциальным данным, поэтому спикер парламента может делать подобные заявления. Навальный проявляет завышенные амбиции и позиционирует себя в качестве альтернативы Кремлю.
"А спецслужбы с этим умело играют и используют инцидент с ним для того, чтобы вбить клин между Россией и Германией", - считает он.
При этом российская сторона готова к сотрудничеству с европейскими партнёрами в рамках расследования дела об отравлении Навального. Москва готова предоставить необходимые данные, чтобы убедить Европу в своей невиновности, однако она против навязывания условий и навешивания ярлыков.
"Наши правоохранители дали чёткий сигнал, что готовы сотрудничать. А вот европейцы пока не хотят", - добавил Морозов.
Как пишет РИА ФАН, в недавних рассказах о текущем состоянии Алексея Навального есть несостыковки. Так, блогер жаловался на потерю функциональности одной руки. При этом ранее он опубликовал фотографию, на которой он уверенно держит правой чашку, а второй приобнимает жену.
При этом Навальный заявил, что боли во время инцидента не чувствовал, хотя это является симптомом при отравлении "Новичком".
Как заявил телеканалу "360" депутат бундестага ФРГ Вальдемар Гердт, в нынешнем состоянии Алексей Навальный приносит Западу намного больше пользы, чем когда он занимался оппозиционной деятельностью в России.
"Это больше похоже, что кто-то избавляется от отработанного материала", - отреагировал Гердт.
По мнению немецкого парламентария, Берлину необходимо взглянуть на ситуацию под другим углом и организовать прозрачное расследование.
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