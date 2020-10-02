Депутат Морозов: Западные спецслужбы втихую используют Навального

Иностранные спецслужбы используют блогера Алексея Навального втёмную. Такое мнение в интервью изданию "ПолитЭксперт" озвучил депутат Государственной Думы Антон Морозов.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и спикер Госдумы Вячеслав Володин заявили о том, что Алексей Навальный сотрудничает с ЦРУ. В ответ блогер пригрозил подать в суд на Пескова.

Как отметил Морозов, у Володина есть доступ к конфиденциальным данным, поэтому спикер парламента может делать подобные заявления. Навальный проявляет завышенные амбиции и позиционирует себя в качестве альтернативы Кремлю.

"А спецслужбы с этим умело играют и используют инцидент с ним для того, чтобы вбить клин между Россией и Германией", - считает он.

При этом российская сторона готова к сотрудничеству с европейскими партнёрами в рамках расследования дела об отравлении Навального. Москва готова предоставить необходимые данные, чтобы убедить Европу в своей невиновности, однако она против навязывания условий и навешивания ярлыков.

"Наши правоохранители дали чёткий сигнал, что готовы сотрудничать. А вот европейцы пока не хотят", - добавил Морозов.

Как пишет РИА ФАН, в недавних рассказах о текущем состоянии Алексея Навального есть несостыковки. Так, блогер жаловался на потерю функциональности одной руки. При этом ранее он опубликовал фотографию, на которой он уверенно держит правой чашку, а второй приобнимает жену.

При этом Навальный заявил, что боли во время инцидента не чувствовал, хотя это является симптомом при отравлении "Новичком".

Как заявил телеканалу "360" депутат бундестага ФРГ Вальдемар Гердт, в нынешнем состоянии Алексей Навальный приносит Западу намного больше пользы, чем когда он занимался оппозиционной деятельностью в России.

"Это больше похоже, что кто-то избавляется от отработанного материала", - отреагировал Гердт.

По мнению немецкого парламентария, Берлину необходимо взглянуть на ситуацию под другим углом и организовать прозрачное расследование.