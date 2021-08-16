Депутат Морозов: "Поляки совершили роковую ошибку"

Депутат Госдумы Олег Морозов, комментируя новый закон Польши, ограничивающий права евреев на реституцию, подчеркнул, что "поляки совершили роковую ошибку", которая дорого им обойдётся.

Напомним, ранее в Польше приняли новый закон, который фактически ограничивает право евреев на реституцию.

"Польша является хранителем памяти жертв немецких преступлений против евреев, она не позволит использовать Холокост в текущих политических целях", - прокомментировал новшество президент Польши Анджей Дуда.

Власти Израиля после этого обвинили Варшаву в пренебрежении памятью жертв Холокоста, а официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что "не могла поверить в то, что это реальное заявление, а не фейк" и высказала сожаление о том, что "Варшава не хранит память ни о жертвах, ни об освободителях", о чём Москва уже давно говорит.

Депутат Госдумы Олег Морозов прокомментировал новый польский закон в авторском Telegram-канале.

"Поляки совершили роковую ошибку", - уверен парламентарий, рассуждая о решении Варшавы сэкономить на имущественных компенсациях потомкам жертв Холокоста.

Продолжая свою мысль, политик высказал предположение, что "у Дуды явные нелады с логикой и математикой".

"С логикой - ибо все воспримут это как антисемитизм, - пояснил свою точку зрения Морозов. - С математикой - ибо теперь Польше это обойдётся в разы дороже!"