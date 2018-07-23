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Депутат Милонов выйдет на рэп-батл с блогером Поперечным
23 июля 2018, 15:54 • 52 • В России
Скандал известного видеоблогера Данилы Поперечного и депутата Госдумы Виталия Милонова начался более года назад. Поперечный выпустил клип, в котором глумился над Русской Православной Церковью. Ну скакал на фоне икон в образе священника. Тогда Милонов написал на блогера жалобу, которая чуть не закончилась настоящей "уголовкой".
- Я вызываю тебя на "Версус", посмотрим, кто из нас бездарь, - кричал в своем видео около года надо Поперечный. - Кстати, задумайтесь, Виталий, серьёзное предложение. Вам же нужен хайп. Подумайте об этом!
И Милонов подумал. Он вызвал блогера на батл. Видео есть в распоряжении «КП».
- Я вот что подумал. У нас есть ряд, будем так говорить, деятелей молодежной субкультуры, которые очень много говорят, но говорят на камеру, - сказал Милонов. - Есть среди этих деятелей один человек. Зовут его Данила. Кличка - Поперечный. Так вот, товарищ Поперечный, есть вопрос, который требует незамедлительного Face to Face разрешения. Не будете ли вы так любезны встретиться как избиратель с депутатом и обсудить ряд вопросов молодежной политики. Я вызываю вас на батл. Ну и посмотрим, придете ли вы.
Депутат Милонов выйдет на рэп-батл с блогером Поперечным.
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