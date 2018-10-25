Спасти малышей от опасных игрушек взялся депутат Госдумы Виталий Милонов. Он отыскал в детских магазинах… Гитлера. Депутат уверен — фашисты детям не игрушки! Поэтому Милонов написал письмо на имя Генпрокурора России Юрия Чайки. Просит провести проверку по всей стране и выкинуть с прилавков игрушечных Гитлеров.

- Я шел в Петербурге и увидел, что возле метро торгуют игрушкой в виде Гитлера, - рассказал «Комсмолке» Милонов. - Стоит он в фуражке с усиками. Сначала я не поверил, подумал, что разводка какая-то. Может сами продавцы их клепают? Оказалось, что нет. Их свободно продают в России, можно найти в наших Интернет-магазинах. Поэтому я прошу Генпрокуратуру провести проверку детских магазинов по всей стране. Гитлеров изъять и передавить бульдозерами. Чтобы ни одному ребенку не проповедовали губительную идеологию этого военного преступника. Это не просто опасная игрушка, а пропаганда запрещенных идей.

Депутат Милонов требует изъять из детских магазинов игрушечного Гитлера

Милонов пообещал устроить рейд по всем детским магазинам, чтобы показать, какую гадость продают для наших малышей.

- Портфели в виде гробов, монстры, скелеты и всякая нечисть. Будто у нас хотят воспитать служителей сатаны. Должны быть нормальные игрушки: конструкторы, машинки, кошки и собачки. А всяких монстров, от которых дети ночами не спят, нужно выкинуть в корзину. Я проведу свою инспекцию и составлю список запрещенных для детей игрушек, - поделился депутат.