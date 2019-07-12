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Депутат Лысаков осудил идею увеличить срок льготной оплаты штрафов ГИБДД

12 июля 2019, 16:09  •  32 • Политика
Зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков назвал предложение продлить срок льготного погашения штрафов за нарушение ПДД популистским.
Лысаков является одним из авторов правила об оплате штрафов со скидкой. По его словам, в документе и так прописаны условия льготной оплаты. Именно они стимулируют водителей к самостоятельной проверке предъявленных нарушений.
«Если ты хочешь заплатить в обычном порядке 100% штрафа, жди почтового отправления, пожалуйста, получай письмо заказное. <…> Но если ты хочешь экономить деньги, тогда затрать минимальный труд: подпишись на соответствующие системы информирования», — сказал депутат агентству «РИА Новости».
Он добавил, что у водителей наверняка есть телефоны или электронная почта, через которые можно отслеживать выписку штрафов. Для экономии необходимо лишь подписаться на сервисы, такие как «сайт госуслуг, коммерческие сайты». Лысаков напомнил — правило вводилось в том числе для постепенного отказа от бумажного документооборота.
12 июля депутаты от фракции ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о продлении с 20 до 30 дней срок оплаты штрафов за нарушение ПДД со скидкой в 50%. По их словам, 20 дней не хватает для льготного погашения «вследствие несвоевременной доставки почты или иных сбоев в ее работе».
Правило оплаты штрафов со скидкой в 50% действует в России с 2016 года.

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