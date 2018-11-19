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Депутат Луговой хочет запретить иностранцам участвовать в политических митингах

19 ноября 2018, 20:09  •  49 • В России

Вслед за предложением приравнять новостные агрегаторы к СМИ, чтобы избавить их от иностранного влияния, депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Луговой выступил с новой идеей на эту тему: запретить иностранцам участвовать в российских политических митингах.

- Давным-давно запрещено иностранное финансирование политических партий. Некоммерческие организации, получающие деньги из-за границы и тратящие их на политику, обязаны регистрироваться в качестве «иностранных агентов». Ограничена возможность для иностранных граждан владеть СМИ. Но почему-то никак не ограничено участие иностранцев в так называемой политике прямого действия – митингах и демонстрациях. Это очень странное исключение, ведь политический митинг – возможность напрямую обратиться к органам власти с тем или иным требованием. Это абсолютно такая же, а временами даже более эффективная политика, как участие в выборах или издание СМИ. Так с какой стати иностранцы что-то требуют от нашей власти, голосовать за которую они не имеют права? - заявил он "Комсомолке". - Тем более, что граждане других стран злоупотребляют ситуацией, устраивая беспорядки, – СМИ неоднократно об этом писали.

В ближайшее время парламентарий внесет в Госдуму соответствующий законопроект.

- Закон должен четко определять политические и неполитические мероприятия и статус иностранцев. Если иностранным гражданам работодатель не выдал зарплату, то они могут устроить митинг с требованием вернуть их деньги – это не политика. На любых открытых политических мероприятиях могут присутствовать иностранные журналисты при наличии аккредитации – это их работа. Но быть непосредственными участниками митингов, на которых выдвигаются политические требования, иностранцы не должны ни в каком виде! Это вопрос государственного суверенитета страны, - заключает Луговой.

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