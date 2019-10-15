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Депутат Лебедев не считает слова Яремчука о сборной России унижением
15 октября 2019, 17:24 • 33 • Украина
Депутат Госдумы России Игорь Лебедев прокомментировал слова форварда сборной Украины по футболу Романа Яремчука, который после победы над Португалией высказался о сборной России.
РИА Новости
«Я не готов расценивать слова Яремчука как унижение, потому что подобные комментарии надо расценивать с улыбкой и иронией. Если посмотреть серьёзно на некоторые вопросы, то Украина вчера обыграла действующих чемпионов Европы. Конечно, в нашей группе команд уровня Португалии нет. Бельгия просто уже давно ничего не завоёвывала, поэтому я не думаю, что этот игрок хотел оскорбить наших парней», — приводит слова Лебедева «Чемпионат».
Он отметил, что лучшим ответом на такие слова форварда будет победа над Бельгией в предстоящем матче 16 ноября.
«Вот тогда Артём Дзюба не полезет за словом в карман и ответит ему. Вот это будет настоящий русский ответ. А сейчас — ну сказал и сказал. Зачем мы будем обращать внимание на высказывание каждого футболиста каждой сборной? Сделал себе парень рекламу, теперь все СМИ его обсуждают», — добавил депутат.
После победы над Португалией со счётом 2:1 Яремчук заявил: «Очень приятно показать такой хороший результат. Но считаю, что нужно отнестись к этому спокойно. Мы не Россия, которая обыграла Шотландию и всем рассказывает, что возьмёт Евро».
Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду в матче с Украиной забил 700-й мяч в карьере.
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