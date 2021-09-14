Депутат КПРФ Бондаренко предлагал деньги за поддержку в «Умном голосовании»

В Сети опубликована переписка депутата Саратовской областной думы от КПРФ Николая Бондаренко с одним из сторонников блогера Алексея Навального, Леонидом Волковым. Как следует из переписки, Бондаренко предлагал Волкову 1 млн рублей за то, чтобы его кандидатуру продвигали в «Умном голосовании». Переписка 14 сентября была опубликована в Telegram-канале «Опер пишет». Ее подлинность не подтверждена.

В переписке Бондаренко указывал, что КПРФ — единственная партия, которая не выступала против Навального, а сам он поддерживал блогера. Волков положительно отреагировал на предложение депутата КПРФ и предложил ему продолжить общение во время телефонного разговора.

Сам Бондаренко отказался отвечать на вопросы журналистов о подлинности переписки.

8 сентября Роскомнадзор (РКН) и Центр мониторинга управления сетями связи общего пользования РФ (ЦМУ ССОП РФ) на основании требований Центризбиркома и Генпрокуратуры направили письма с требованиями прекратить предоставление возможностей для обхода ограничения доступа к приложению и сайту «Умное голосование» на территории России.

Роскомнадзор и ЦМУ ССОП РФ установили, что средства обхода блокировок предоставляют более 10 иностранных провайдеров, расположенных на территории США, Украины, Германии, Франции, Японии, Великобритании и других государств.

В ведомстве заявили, что неисполнение компаниями требований по прекращению помощи сайту и приложению «Умное голосование» является грубым нарушением действующего законодательства РФ и будет рассматриваться как иностранное вмешательство в кампанию по выборам депутатов ГД.

9 сентября юрист Илья Ремесло сообщил, что пользователи, скачавшие мобильное приложение «Умное голосование», легко могут быть идентифицированы, несмотря на заявления организаторов об обратном.

Ранее, 28 июля, в Сети распространили ролик, где Бондаренко оставил без ответа вопрос о государственной принадлежности Крыма.

До этого, 21 июля, в интернете распространилось видео, сделанное в одном из караоке-клубов в Ставропольском крае, где проводил время Бондаренко. По данным Telegram-каналов, съемка была сделана 1 мая, когда политик праздновал День весны и труда.