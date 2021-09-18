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Депутат Козлов заявил об ошибке партий на выборах в Госдуму

18 сентября 2021, 15:45  •  23 • Политика
Депутат Мосгордумы Александр Козлов посчитал ошибкой отказ некоторых партий призывать голосовать дистанционно своих избирателей.
Напомним, онлайн голосование стартовало накануне, в пятницу 17 сентября и продлится без перерыва три дня - до 20:00 19 сентября. Подобным образом могут проголосовать те жители столицы, кто подал заявку на участие в выборах онлайн до 23:59 13 сентября и успешно прошёл проверку всех данных в ЦИК России и других ведомствах.
Однако, далеко не все партии призывали своих избирателей выбрать для голосования на выборах в Госдуму именно онлайн способ. Такой подход к своим избирателям депутат Мосгордумы Александр Козлов посчитал партийной ошибкой. О чём и сообщил прессе.
"Они (партии) допустили, на мой взгляд, ошибку, что свой электорат не призывали участвовать в дистанционном электронном голосовании, - цитирует слова Козлова Агентство городских новостей "Москва". - Пусть учатся на своих ошибках".
Напомним, перед выборами в Госдуму Царьград провёл масштабное исследование в рамках проекта "Народное голосование". Мы просили кандидатов в депутаты ответить на пять вопросов:
- Чей Крым?
- Бог есть?
- Вы голосовали "за" поправки в Конституцию?
- В какой стране учатся ваши дети?
- Вы за гей-парады?
Вопросы выбирали зрители и читатели Царьграда, подчёркивая, что в программах кандидатов их интересуют именно эти точки отсчёта.
На этой неделе учредитель "Первого русского" Константин Малофеев подвёл итоги исследования в студии Царьграда вместе с экспертами:
"За несколько месяцев активисты Общества "Царьград" задали эти вопросы 2300 кандидатам в депутаты Госдумы (а всего на места в парламенте претендует около 6500). Таких опросов никто, кроме нас, не проводил. Мы узнали, что на самом деле думают кандидаты - о том, о чём они сами подчас не очень-то хотели говорить", - подчеркнул Малофеев.

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