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Депутат Константин Затулин: В Россию едут, потому что мы привлекательны

19 мая 2020, 15:20  •  50 • В России

По данным МВД РФ, с января по апрель этого года наша страна предоставила свое гражданство почти 161 тысячам человек. Это в два с половиной раза больше, чем за тот же период 2019-го! Большинство из получивших документ с двуглавым орлом — люди с юго-востока Украины. С 2015 года виден рост числа вступающих в подданство Российской Федерации. За пять лет - более чем двукратный. На желания граждан стран СНГ повлияли принятые в России решения по упрощению вступления в гражданство.

За комментарием «КП» обратилась к заместителю председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константину Затулину.

- Наш паспорт - мечта Донбасса?

- То, что наибольшее число получивших российское гражданство — это люди из Луганской и Донецкой республик — верный подход. С Таджикистаном иное. Его граждане пользуются тем, что это единственная страна СНГ, с которой есть соглашение по двойному гражданству.

- Мы указали 4 страны, гражданам которых легче получить наше гражданство?

- Упрощение выдачи паспортов РФ людям из бывших союзных республик, прежде всего гражданам Украины, Казахстана - укладывается в наш подход: выделять репатриацию из всего миграционного потока. То, что президент РФ год назад подписал указы о возможности гражданам Донецкой и Луганской областей Украины вступать в гражданство РФ без выхода из гражданства Украины - активизировало процесс. Но не вступили в полной мере в силу поправки, которые мы поддержали, приняв правительственный законопроект. Там не требуется для иностранцев выхода из гражданства бывшего государства — если эти иностранцы уже живут в России.

- Что еще не сделано?

- Надо перестать требовать от наших соотечественников переезда в Россию для получения гражданства РФ. Это касается живущих на Украине, в Молдове, Белоруссии, Казахстане русских. Многие не имеют материальных и физических возможностей переехать в Россию. Но хотели бы подтвердить факт своего российского гражданства. А им отказывают на том основании, что они не переехали к нам.

- Вы - об этнических русских в странах СНГ?

- Речь о соотечественниках - если они могут переехать к нам, не выходя из гражданства своей страны. И претендовать на гражданство России. Важно, что это возможно без выхода из гражданства страны проживания и без требования обязательного переезда в Россию. Пока мы этого не добились. Взаимопонимания с исполнительной властью еще не достигнуто. Но мы продолжаем бороться.

- Украинский экс-премьер Гройсман заявлял, что Украина никогда не признает российские паспорта, выданные жителям Донбасса.

- Это неизбежные последствия конфликта, что существует сегодня на Украине. Ничего другого ожидать от руководства Украины было нельзя. Ну, они не признают и российское гражданство жителей Крыма. И чинят им препятствия для выезда в третьи страны. Неизбежные издержки - с ними надо бороться. Но на основании поведения украинских чиновников отказывать в гражданстве жителям Донбасса с нашей стороны было бы величайшей глупостью.

- Какие странам СНГ приоритетно выдается гражданство РФ?

- Украине, Казахстану, Белоруссии, Молдове. По двум последним республикам всего чуть более 6% из общего числа «новых россиян» получили наши паспорта…- В Молдове и Белоруссии ситуация иная, чем на Украине и в Казахстане. Из последней страны русские выезжают из-за беспокойства от тенденций во внутренней политики. И там не только переход на латиницу и усиливающаяся национализация политических и экономических элит.

- На Украине все связано с расколом элит?

- И с желанием избавиться от ограничений, которые им навязывают. Например, по русскому языку. Что касается Белоруссии — у нас нет границ. В Молдове сложность в том, что у Приднестровья, где живет наибольшее число потенциальных россиян — есть проблема непризнанности. Многие жители Приднестровья хотели бы паспорта РФ. Но условия переезда в Россию обнуляют такие устремления - наше государство ставит условием получения гражданства обязательный переезд в нашу страну. Считаю, это неправильно.

- Невзирая на пандемию, паспорта РФ в 2020-м могут получить наибольшее число граждан стран СНГ?

- Это число могло быть и больше. Если б мы не тормозили процесс тем, что очень медленно ряд служб прозревают такую необходимость. Но еще недавно и этот рост был невозможен в силу препятствий, заложенных в нашем законодательстве. И в силу нежелания ряда подразделений в структурах власти идти навстречу нашим предложениям. Сейчас ситуация меняется. Мы бы хотели еще ускорить темпы изменений. Чтобы продемонстрировать всем и каждому: Россия - страна, привлекательная, в первую очередь, для соотечественников.

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