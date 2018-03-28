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Депутат, кондитер и бывший участковый: кто может понести ответственность за гибель 64 человек в кемеровском ТЦ

28 марта 2018, 23:24  •  97 • В России
Заводский районный суд Кемерова арестовал первых подозреваемых в гибели людей во время пожара в торговом центре «Зимняя вишня». В их числе — арендатор торгово-развлекательного центра Надежда Судденок, технический директор компании-собственника Георгий Соболев и сотрудник частного охранного предприятия Сергей Антюшин. Также под арестом находятся директор компании «Системный интегратор», которая разрабатывала систему безопасности для ТЦ, Игорь Полозиненко и его подчинённый Александр Никитин. RT изучил биографии подозреваемых.
 
Reuters
 

Депутат–арендатор


Одной из первых задержанных сразу после пожара стала хозяйка ТРК ООО «Зимняя вишня Кемерово» 44-летняя Надежда Судденок. Уроженка города Топки Кемеровской области в бизнес пришла не сразу. Свою карьеру она начинала у себя на родине в отделе кадров ООО «Топкинский цемент». В 2007 году Судденок была избрана депутатом Топкинского районного совета от партии «Единая Россия». А вот совладелицей площадей в торговом центре «Зимняя Вишня» женщина стала всего два года назад.

У неё есть муж и сын.

Судденок «Зимней вишни» предъявили обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц.

По версии следствия, здание эксплуатировалось с нарушениями правил противопожарной безопасности, а персонал не был обучен действиям в экстренных ситуациях.

Сама Надежда Судденок заявила, что не знала о проблемах с пожарной безопасностью в торгово-развлекательном центре. Так же она заявила, что никогда не была хозяйкой «Зимней вишни», а работала в торговом центре за зарплату.

  • Арендатор торгово-развлекательного центра Надежда Судденок
  • Reuters

Потомственный энергетик

Ещё один фигурант дела о пожаре, 44-летний Георгий Соболев устроился на должность технического директора в ООО «Зимняя вишня» совсем недавно. До этого он более 20 лет проработал в филиале ОАО «МРСК-Сибирь» — «Кузбассэнерго-РЭС». В 1996 году пришёл в компанию в качестве инженера и уже через несколько лет стал заместителем директора и главным инженером предприятия.

К слову, родственники его жены — мать и бабушка — всю жизнь проработали в этой же компании и входят в совет ветеранов сибирского филиала «МРСК». Сама Елена трудится в «Кузбассэнерго-РЭС» уже 14 лет. Прошла путь от мастера Анжерского РЭС до заместителя начальника ПТС ПО СВЭС. Награждалась грамотами от администрации Кемеровской области.

Известно, что в 2013 году Соболев уходил на два года работать в ИП Волков на позицию главного инженера. Над отметить, что в своих резюме Соболев всегда отмечал, что умеет быстро принимать решения в сложных ситуациях, а также был  аттестован по охране труда и промышленной безопасности в учебном центре «Кузбассэнерго».

По версии следствия, именно Соболев должен был предусмотреть возможные ЧП и обеспечить безопасность в момент пожара. Но в итоге посетители остались с огнём один на один, в ловушке — говорил следователь во время избрания меры пресечения. 

  • Технический директор компании-собственника Георгий Соболев
  • Reuters

Разработчик систем безопасности

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Другим задержанным стал Игорь Полозиненко. По данным базы «Контур. Фокус», он владеет и руководит фирмой «Системный интегратор», которая занималась разработкой и обслуживанием системы противопожарной безопасности для «Зимней вишни».

В суде во время ареста Игорь Полозиненко заявил, что система была в исправном состоянии, но её отключили за 15 минут до пожара.

«На 25 марта 2018 года на 15​​​:55 система находилась в технически исправном состоянии. Насколько мне известно, система была отключена физически представителем охраны... Основная причина, почему она не сработала, — это человеческий фактор. По причине того, что человек выключил систему оповещения, люди не смогли своевременно эвакуироваться из помещения», — заявил он.

Системы, разработанные в фирме Полозиненко, заказывали не только коммерческие структуры. Так, в 2014-м «Системный интегратор» получил три контракта на обслуживание охранно-пожарных систем сразу трёх больниц, включая детскую. 

На сайте фирмы указано, что оборудование фирмы помогло потушить 34 реальных пожара и пресечь 10 попыток ограбления.

Также Полозиненко принадлежат фирмы ООО «РЕГИОНТОРГСЕРВИС», «Трудовые ресурсы». Также он входил в правление благотворительного фонда «Детство», телефоны которого почему-то совпадают с телефоном детского сада 130. 

  • Руководитель компании «Системный интегратор» Игорь Полозиненко
  • РИА Новости
  • © Александр Кряжев

Кондитер-радиолюбитель

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Вместе с Полозиненко был задержан и его подчиненный Александр Никитин. Именно он отвечал за монтаж и обслуживание противопожарной системы в ТРЦ «Зимняя Вишня».

Во время избрания Никитину меры пресечения между представителями обвиняемого и следственной группой возник спор.

Следователи заявили, что Александр Никитин не имеет профессионального образования, связанного с обслуживанием пожарной сигнализации в крупном ТЦ. Он закончил профтехучилище (ПТУ) по специализации повар-кондитер.

В свою очередь супруга Никитина представила суду удостоверение об окончании им курсов по специальности «радиомеханик по ремонту электрооборудования», а начальник Полозизненко назвал его «высококлассным специалистом». 

  • Сотрудник компании «Системный интегратор» Александр Никитин
  • РИА Новости
  • © Александр Кряжев

Бывший участковый

Ещё один арестованный фигурант уголовного дела — 31-летний охранник торгового центра Сергей Антюшин, работающий в ЧОП «Центр защиты». По версии следствия, Антюшин мог отключить сработавшую пожарную сигнализацию, что в итоге привело к трагедии с большим числом жертв. Однако по словам отца мужчины — Игоря Антюшина, — пожарная сигнализация в торговом центре «Зимняя вишня» не сработала по той причине, что была отключена ещё 18 марта».

После школы Антюшин прошёл срочную службу. По словам знакомых, он служил под Читой в учебной части, которая готовит армейских поваров.

После службы в армии Антюшин устроился в милицию на должность помощника участкового. Затем попал под сокращение и пошёл работать в ЧОП.

В Кемерово он жил вместе с гражданской женой. Друзья мужчины характеризуют его исключительно с положительной стороны: хороший товарищ, любил работу в охране, к обязанностям подходил ответственно. Зарплата у Антюшина, по словам знакомых, оставляла желать лучшего, несмотря на то, что работать приходилось много. Чтобы прокормить себя, мужчине приходилось подрабатывать расклейщиком объявлений.

  • Сотрудник частного охранного предприятия Сергей Антюшин
  • Reuters

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