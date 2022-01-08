Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Казахские погромы докатились до Нью-Йорка. Протестующие обратились к русским
Украинские патриоты шокированы введением миротворцев в Казахстан
"Молодцы, русские", но "ничему жизнь не учит": Читатели Dail...
Схватка за Калининград. Журналисты из ЕС выдали себя с головой
Главная / Политика

Депутат извинился после скандала: "За это оскорбление я прошу прощения"

08 января 2022, 15:45  •  256 • Политика
Депутат вынужден был извиняться после своего скандального поста в социальной сети. "За это оскорбление я прошу прощения", - сказал Матвейчев.
Депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев объяснил удаление скандального поста в социальной сети Facebook. Матвейчев высказался о протестах в Казахстане и бизнесменах, поддерживавших активистов. Когда начались погромы, эти же бизнесмены пострадали одними из первых.
Матвейчев написал, что такие бизнесмены "должны страдать", и это лишь самое травоядное пожелание - остальные мы не будем цитировать. В комментарии РИА Новости депутат признал, что сказанное было неуместным:
Моё обращение [...] было оскорбительным даже, и за это оскорбление я прошу прощения у всех, кого это задело, тем более, у тех, кто не причастен к какой-то поддержке, - сказал депутат.
Впредь Матвейчев обещал избегать подобных высказываний в социальных сетях. В комментарии прессе он добавил, что "писал на эмоциях".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



256
Источник
Похожие новости
08 января 2022, 02:55
"Борцы с виранией" Казахстана разоблачены - снято на Украине
08 января 2022, 08:10
Захарова ответила на хамскую реплику Блинкена о русских в Казахстане: "Сложно остаться в живых"
08 января 2022, 12:15
Удар Западу под дых: Казахстан научил "бумажного тигра" кусаться
08 января 2022, 00:35
Токаев: Силовики отбили шесть атак боевиков на Алма-Ату
08 января 2022, 08:10
Дугин о просчёте елбасы: "Начинали убедительно, а потом саботировали"
08 января 2022, 14:00
Бунт Зеленского против Байдена. Президент Украины решился?
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
04 января 2022, 22:30
Москве указали на самое опасное в казахских протестах: "Майдан почти в чистом виде"
04 января 2022, 13:10
В Пекине сделали недвусмысленный намёк США и России: "Это наша позиция"
04 января 2022, 22:30
Токаев выступил с экстренным обращением к нации
05 января 2022, 13:40
"Вы не поверите!": Организатора протестов в Казахастане нашла Монтян
04 января 2022, 19:00
Климкин потребовал от Украины "выполнить то, что мы не хотим и не можем выполнить"
06 января 2022, 22:20
Казахские погромы докатились до Нью-Йорка. Протестующие обратились к русским
01 января 2022, 18:40
"Домой вернутся лишь единицы": Sohu смоделировало воздушный бой России и США
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.