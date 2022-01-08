Депутат извинился после скандала: "За это оскорбление я прошу прощения"

Депутат вынужден был извиняться после своего скандального поста в социальной сети. "За это оскорбление я прошу прощения", - сказал Матвейчев.

Депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев объяснил удаление скандального поста в социальной сети Facebook. Матвейчев высказался о протестах в Казахстане и бизнесменах, поддерживавших активистов. Когда начались погромы, эти же бизнесмены пострадали одними из первых.

Матвейчев написал, что такие бизнесмены "должны страдать", и это лишь самое травоядное пожелание - остальные мы не будем цитировать. В комментарии РИА Новости депутат признал, что сказанное было неуместным:

Моё обращение [...] было оскорбительным даже, и за это оскорбление я прошу прощения у всех, кого это задело, тем более, у тех, кто не причастен к какой-то поддержке, - сказал депутат.

Впредь Матвейчев обещал избегать подобных высказываний в социальных сетях. В комментарии прессе он добавил, что "писал на эмоциях".