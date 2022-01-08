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Депутат извинился после скандала: "За это оскорбление я прошу прощения"
08 января 2022, 15:45 • 256 • Политика
Депутат вынужден был извиняться после своего скандального поста в социальной сети. "За это оскорбление я прошу прощения", - сказал Матвейчев.
Депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев объяснил удаление скандального поста в социальной сети Facebook. Матвейчев высказался о протестах в Казахстане и бизнесменах, поддерживавших активистов. Когда начались погромы, эти же бизнесмены пострадали одними из первых.
Матвейчев написал, что такие бизнесмены "должны страдать", и это лишь самое травоядное пожелание - остальные мы не будем цитировать. В комментарии РИА Новости депутат признал, что сказанное было неуместным:
Впредь Матвейчев обещал избегать подобных высказываний в социальных сетях. В комментарии прессе он добавил, что "писал на эмоциях".
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