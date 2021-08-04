|
Депутат из России раскритиковал ОБСЕ за "показательный демарш"
04 августа 2021, 22:10 • 159 • Политика
Решение ОБСЕ не отправлять наблюдателей на выборы в Госдуму назвали показательным демаршем. С такой оценкой выступил глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.
В России расценили решение ОБСЕ не отправлять наблюдателей для наблюдения за выборами в Госдуму политическим решением. По словам Слуцкого, это стоит охарактеризовать как показательный демарш.
По его мнению, объяснения ОБСЕ, что они не могут осуществлять мониторинг в сокращённых объёмах, несостоятельны.
Глава думского комитета по международным делам также напомнил, что в группу наблюдателей на выборах президента США входили 30 человек. Помимо них, также было 11 экспертов.
Со своей стороны Россия предлагала сформировать миссию из 50 наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ и 10 - от ПА ОБСЕ.
"Поэтому данное решение, скорее всего, можно считать политизированным. Тем более что в соответствующей просьбе с российской стороны говорилось исключительно о санитарных нормах, а не об ограничениях по каким-то другим причинам. Конечно, на самих выборах это никак не отразится, они пройдут в соответствии со всеми демократическими принципами", - цитирует его объяснение РИА Новости.
Подпишитесь на нас
159
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
31 июля 2021, 10:55
|
30 июля 2021, 00:05
|
29 июля 2021, 10:20
|
01 августа 2021, 01:35
|
30 июля 2021, 01:55
|
31 июля 2021, 06:20
|
02 августа 2021, 08:45