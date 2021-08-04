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Депутат из России раскритиковал ОБСЕ за "показательный демарш"

04 августа 2021, 22:10  •  159 • Политика
Решение ОБСЕ не отправлять наблюдателей на выборы в Госдуму назвали показательным демаршем. С такой оценкой выступил глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.
В России расценили решение ОБСЕ не отправлять наблюдателей для наблюдения за выборами в Госдуму политическим решением. По словам Слуцкого, это стоит охарактеризовать как показательный демарш.
По его мнению, объяснения ОБСЕ, что они не могут осуществлять мониторинг в сокращённых объёмах, несостоятельны.
Глава думского комитета по международным делам также напомнил, что в группу наблюдателей на выборах президента США входили 30 человек. Помимо них, также было 11 экспертов.
Со своей стороны Россия предлагала сформировать миссию из 50 наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ и 10 - от ПА ОБСЕ.
"Поэтому данное решение, скорее всего, можно считать политизированным. Тем более что в соответствующей просьбе с российской стороны говорилось исключительно о санитарных нормах, а не об ограничениях по каким-то другим причинам. Конечно, на самих выборах это никак не отразится, они пройдут в соответствии со всеми демократическими принципами", - цитирует его объяснение РИА Новости.

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