Депутат Госдумы: Запад хочет выставить, что украинский самолёт упал из-за России

Секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов заявил о четырех версиях крушения украинского «Боинга» под Тегераном. Одна из них - лайнер сбила российская ракета. Депутат Госдумы Виталий Милонов уверен, что эту провокацию против

— На чем основаны подозрения? Записи из соцсетей. И тут же стали по социальным сетям раскручивать очень странное видео, - сказал «КП» Милонов. - Моментально определили координаты запуска ракеты. Видно, все это было заготовлено заранее, как один из пазлов провокации.

История с этой трагедией с самого начала выглядит странно. С одной стороны - мы видим американский теракт с убийством Сулеймани и ракетную месть за это от Ирана. С другой - лайнер под Тегераном терпит крушение. Неужели это случайность и совпадение?

Депутат удивился, как стали вести себя украинские дипломаты в первые минуты трагедии.

— Удивительно, как быстро Посольство Украины в Иране отказалось от версии теракта. Буквально в первые часы. Хотя за это время невозможно было сделать никаких внятных выводов - даже «чёрные ящики» найти не успели. Зато потом дипломаты судорожно стирали свои скоропостижные заявления. Видимо, им прислали новые вводные или надавали из Киева по шапке за самодеятельность, - считает он. - Да, эксперты должны рассматривать все версии крушения. Но почему речь пошла именно о «российской ракете»? А почему она не могла быть американской или чьей-то ещё? Значит, кому-то выгодно вплести в эту историю Москву, перекинуть вину на неё. Это они делать умеют...

Технический эксперт Юрий Антипов: Крушение «Боинга» напоминает теракт с нашим А321 над Синаем. Даже с горящим двигателем можно совершить посадку. А в Тегеране самолет просто падал

Милонов призвал проводить честное расследование, а не плодить фейки.

— Я читал много мнений авиаэкспертов. Многие из них говорят, что самолету «помогли» упасть: возгорание двигателя (если оно былы) уже следствие истинной причины трагедии. Нам нужно проводить честное и открытое расследование, чтобы найти виновных. И не давать Вашингтону разжечь новую бойню на Ближнем Востоке через фейковые вбросы и провокации, которые уносят сотни жизней, - подытожил депутат.

Автор видео утверждает, что снял, как был сбит пассажирский самолет в Тегеране.Активист, который опубликовал его, не уверен в его подленности

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