Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
МИД России рассчитывает на стабилизацию в Абхазии путем мирного диалога сторон
"Лидер сверхдержавы, которому невозможно противостоять": Шерон Стоун у...
«Потребуются взаимные уступки»: удастся ли установить перемирие в Ливии
Трюдо повторил за Трампом: Канада винит Иран за сбитый украинский самолёт
Главная / В России

Депутат Госдумы: Запад хочет выставить, что украинский самолёт упал из-за России

10 января 2020, 13:54  •  96 • В России

Секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов заявил о четырех версиях крушения украинского «Боинга» под Тегераном. Одна из них - лайнер сбила российская ракета. Депутат Госдумы Виталий Милонов уверен, что эту провокацию против

— На чем основаны подозрения? Записи из соцсетей. И тут же стали по социальным сетям раскручивать очень странное видео, - сказал «КП» Милонов. - Моментально определили координаты запуска ракеты. Видно, все это было заготовлено заранее, как один из пазлов провокации.

История с этой трагедией с самого начала выглядит странно. С одной стороны - мы видим американский теракт с убийством Сулеймани и ракетную месть за это от Ирана. С другой - лайнер под Тегераном терпит крушение. Неужели это случайность и совпадение?

Депутат удивился, как стали вести себя украинские дипломаты в первые минуты трагедии.

— Удивительно, как быстро Посольство Украины в Иране отказалось от версии теракта. Буквально в первые часы. Хотя за это время невозможно было сделать никаких внятных выводов - даже «чёрные ящики» найти не успели. Зато потом дипломаты судорожно стирали свои скоропостижные заявления. Видимо, им прислали новые вводные или надавали из Киева по шапке за самодеятельность, - считает он. - Да, эксперты должны рассматривать все версии крушения. Но почему речь пошла именно о «российской ракете»? А почему она не могла быть американской или чьей-то ещё? Значит, кому-то выгодно вплести в эту историю Москву, перекинуть вину на неё. Это они делать умеют...

Технический эксперт Юрий Антипов: Крушение «Боинга» напоминает теракт с нашим А321 над Синаем. Даже с горящим двигателем можно совершить посадку. А в Тегеране самолет просто падал

Милонов призвал проводить честное расследование, а не плодить фейки.

— Я читал много мнений авиаэкспертов. Многие из них говорят, что самолету «помогли» упасть: возгорание двигателя (если оно былы) уже следствие истинной причины трагедии. Нам нужно проводить честное и открытое расследование, чтобы найти виновных. И не давать Вашингтону разжечь новую бойню на Ближнем Востоке через фейковые вбросы и провокации, которые уносят сотни жизней, - подытожил депутат.

Автор видео утверждает, что снял, как был сбит пассажирский самолет в Тегеране.Активист, который опубликовал его, не уверен в его подленности

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



96
Источник
Похожие новости
09 января 2020, 19:54
До 1,5 млн рублей: в Госдуму внесён законопроект о штрафах за пропаганду наркотиков в интернете
09 января 2020, 15:09
Эксперт: Заговорили, что "Боинг" в Иране сбит российской ракетой, но большинство услышали Зеленского
10 января 2020, 13:54
Депутат Госдумы: Запад хочет выставить, что украинский самолёт упал из-за России
09 января 2020, 15:09
Наталья Поклонская: Третья мировая война давно началась. И Россию втянули в схватку
09 января 2020, 19:54
Аэропорты, заводы, НИИ: что правительство намерено приватизировать в ближайшие три года
10 января 2020, 13:54
Не важно, кто правит Америкой — она всё равно остаётся империей
Новости партнеров
 
Выбор дня
10 января 2020, 09:09
Какую ахиллесову пяту вскрыли средства РТР Ирана перед ударом по объектам ВС США? В о...
10 января 2020, 00:39
Захарова: если Польша сомневается в решениях Нюрнбергского трибунала, пусть так и зая...
10 января 2020, 02:40
"При тебе у нас бы стояли авианосцы НАТО": Навального высмеяли за пост о Пу...
10 января 2020, 05:54
Пилоты боролись до последнего: Украинские власти скрывают три из семи версий падения ...
10 января 2020, 09:09
"Белоруссия зарабатывает на России в 10 раз больше": Лукашенко одёрнули пос...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
07 января 2020, 06:24
"Задонатить" назло России? Негодующая из-за сибирских пожаров украинка пожалела полыхающую Австралию
06 января 2020, 07:39
Главе "Нафтогаза" грозит отставка из-за лоббирования интересов США в ущерб "Газпрому" - эксперт
05 января 2020, 21:54
Кравчук и Бородай поставили смертельный диагноз Украине
04 января 2020, 16:39
"Все ждут приказа": Иран привел в боевую готовность ракетные войска и авиацию
08 января 2020, 11:39
США: похоже, мы недооценили Россию и проиграли еще одну страну
07 января 2020, 22:24
СМИ: Жителям Украины назвали новое условие для въезда в ЕС
09 января 2020, 00:39
Социолог рассказал о реальном рейтинге Путина
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.