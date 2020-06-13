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Депутат Госдумы высмеял новый статус Украины при НАТО

13 июня 2020, 02:00  •  53 • Политика
Предоставление Украине статуса партнера НАТО с расширенными возможностями ничто иное, как «очередной мыльный пузырь». Такое мнение выразил депутат Госдумы Руслан Бальбек.
Парламентарий указал, что»наивные господа из Киева» буду трады любым подачкам от Запада как манне небесной.
«Какой успех! Наверное, пару списанных танков отдадут задарма, потому что в Германии или Франции их утилизировать дорого… Ну и куда девать стоптанные ботинки и просроченные сухпайки, ведь есть прекрасный партнер «с расширенными возможностями», — цитирует 12 июня Бальбека «РИА Новости»
По мнению депутата, за новый статус и технику с «барского плеча» Украина будет кланяться в ноги НАТО.
12 июня глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что его страна получила расширенные возможности от НАТО и выразил уверенность, что это «сделает обе стороны сильнее».
Слова благодарности альянсу адресовал и украинский лидера Владимир Зеленский, которые посчитал, что новый статус – это признание «вклада Украины в поддержание мира в мире».
Украина стала шестой страной, помимо Швеции, Грузии, Финляндии и других, получившей статут партнера с расширенными возможностями. Это позволит Киеву получить больший доступ к внутренним программам и военным учениям НАТО. При этом не гарантирует вступления страны в альянс.
В прошлом году российский сенатор Алексей Пушков отмечал, что Украину в НАТО «без канализации не примут» и советовал Киеву сосредоточиться на повышении уровня жизни в своей стране, а не на стремлении в альянсы.
Верховная рада Украины в 2014 году отказалась от внеблокового статуса, а затем закрепила в конституции стремление вступить в ЕС и НАТО как основные цели внешней политики.

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