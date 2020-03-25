Депутат Госдумы Виталий Милонов: Президент прямо намекнул - на неделю всем на дачу, подальше от метро и офисов

Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал kp.ru меры, предложенные президентом Владимиром Путиным в обращении к гражданам страны. Приводим комментарий депутата дословно.

ПОЗЖЕ ГОЛОСОВАТЬ МОЖНО. РАНЬШЕ - ПО ЗАКОНУ НЕЛЬЗЯ

- Первое - почему перенос голосования по поправкам в Конституцию происходит на более поздний срок. Чтобы остановить распространение коронавирус — это нормальная и правильная мера. Но день голосования по закону нельзя было передвинуть на более ранний срок. Между объявлением даты голосования и самим голосованием должно быть не меньше месяца. А на более поздний — пожалуйста.

Простор для новой даты тут - неограниченный. Это может быть и лето, и осень. Как будет удобно нашим граждан. А главное - когда закончится разгар пандемии коронавируса. Ведь президент сразу сказал, что здоровье граждан - важнее любых поправок.

ЗАРПЛАТА ВЕДЬ СОХРАНЯЕТСЯ. И КАНИКУЛЫ В АПРЕЛЕ ПРИЯТНЕЙ, ЧЕМ В ЯНВАРЕ

Второе - выходная неделя. Для России такие длинные выходные — привычны. Мы такое же видим в январские каникулы. Народ это воспримет с воодушевлением, на «Ура!». Потому что весерй отдыхать приятней, чем зимой, да еще и зарплата, как сказал Путин, сохраняется.

Но главное, чтобы люди эту неделю провели с пользой, а не устраивали гулянки, как после Нового года. Погода на улице стоит теплая, весенняя. Можно уехать на дачу. Занятся уборкой участка после зимы, парниками, разобрать старые завалы. Детей можно вывезти в деревню, чтоб отдохнули от города.

Да, для экономики России этой неделей без работы может быть нанесен неслабый удар. Но представьте, если бы случилась эпидемия коронавируса? Если бы все продолжили ездить в метро и подхватывать болезни? Тогда ведь больше бы магазинов и предприятий остановились бы! И урон был бы в десятки раз выше.

Так что пора садиться в машины и ехать на недельку на дачу, в деревню. Лишь бы не продолжать кататься в метро или автобусах. Сидеть в офисах и стоять в общем цеху - заражать друг-друга.

Обращение Путина в связи с коронавирусом: полная версия.

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