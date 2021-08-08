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Депутат Госдумы успокоил Россию: "Увеличения рабочей недели не будет"
08 августа 2021, 00:25 • 74 • Политика
Первый заместитель главы Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко успокоил Россию. "Увеличения рабочей недели не будет", - заверил он.
Депутат Госдумы Николай Арефьев предложил гражданам России семидневку. По его словам, "страна разваливается на части, а мы думаем, как не работать совсем".
Михаил Тарасенко прокомментировал эту идею. Он назвал семидневку ерундой.
"Ерунда, никакого увеличения рабочей недели не будет", - приводит ТАСС слова депутата.
По мнению Тарасенко, четырёхдневная рабочая неделя - это тоже что-то "из области фантазий".
Ранее депутат Госдумы Андрей Исаев назвал 40-часовую рабочую неделю и восьмичасовой рабочий день "важнейшим завоеванием трудящихся". Он заявил, что власти эти нормы не отменят.
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