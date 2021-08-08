Депутат Госдумы успокоил Россию: "Увеличения рабочей недели не будет"

Первый заместитель главы Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко успокоил Россию. "Увеличения рабочей недели не будет", - заверил он.

Депутат Госдумы Николай Арефьев предложил гражданам России семидневку. По его словам, "страна разваливается на части, а мы думаем, как не работать совсем".

Михаил Тарасенко прокомментировал эту идею. Он назвал семидневку ерундой.

"Ерунда, никакого увеличения рабочей недели не будет", - приводит ТАСС слова депутата.

По мнению Тарасенко, четырёхдневная рабочая неделя - это тоже что-то "из области фантазий".

Ранее депутат Госдумы Андрей Исаев назвал 40-часовую рабочую неделю и восьмичасовой рабочий день "важнейшим завоеванием трудящихся". Он заявил, что власти эти нормы не отменят.