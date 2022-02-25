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Депутат Госдумы: У России нет задачи вести войну на Украине

25 февраля 2022, 04:25  •  80 • Политика
У России нет задачи вести войну на Украине, заявил депутат Госдумы Алексей Чепа.
Перед Властями России стояла сложная задача - остановить кровопролитие и геноцид в Донбассе, к которому готовились украинские власти. Об этом РИА ФАН заявил депутат Государственной Думы Алексей Чепа.
По его словам, у Москвы нет задачи вести войну. Проблема в том, что в последние дни ВСУ скопили ударные силы на границе с ДНР и ЛНР. При этом бойцы якобы не подчинялись официальному Киеву
"Разведданные говорили о подготовке Вооруженных сил Украины к захвату Донецкой и Луганской народных республик. На границе были втянуты бронетехника, артиллерия, укомплектованы силовые структуры — все было готово к широкомасштабным действиям", - пояснил он.
Усугублял все отказ Киева от продолжения переговоров по реализации Минских соглашений. Стало очевидно, что украинские политики не заинтересованы в признании Донецка и Луганска.
Как ранее заявил военкор РИА ФАН Александр Сладков, сейчас сложная ситуация на Азовском и Волновахском направлениях, которые открывают дорогу на Мариуполь. Несмотря на то что бойцы ВСУ не демонстрируют нервозности, эксперт не исключает, что вскоре они могут попасть в "котёл".
При этом президент Украины Владимир Зеленский обявил о всеобщей мобилизиации в течение 90 суток. Как передает polit.info, решение затронерт жителей Киева, Одесской, Полтавской, Житомирской, Львовской, Запорожской и других областей.

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