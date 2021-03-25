Депутат Госдумы сравнил «Крымскую платформу» с болотом

Так называемая Крымская платформа, которую создают власти Украины, напоминает болото, заявил в среду, 24 марта, депутат Госдумы Михаил Шеремет.

«Это больше похоже не на платформу, а на болото, в котором каждого ждет незавидная участь: одни могут запачкаться в густой жиже, а другие и захлебнуться в ней. Поэтому призываю государства хорошо подумать о своем международном авторитете, прежде чем соглашаться на авантюру Киева», — приводит его слова «РИА Новости».

Депутат добавил, что подобные провокации со стороны Киева будут пресечены. Россия, по его словам, не позволит вмешиваться в свои внутренние дела.

Кроме того, Шеремет выразил мнение, что необходимо создать «Таврическую платформу» по освобождению Украины от «националистов, засевших во власти».

Ранее в среду президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны от 11 марта 2021 года «О стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной республики Крым и города Севастополя».

В документе перечислены меры «дипломатического, военного, экономического, информационного, гуманитарного и иного характера, направленных на восстановление территориальной целостности, государственного суверенитета Украины в международно признанных границах путем деоккупации и реинтеграции Крыма».

Стратегия также определяет приоритеты государства по защите прав и свобод человека в Крыму и главные направления соответствующей экономической, социальной, гуманитарной, экологической, информационной, оборонной и политики безопасности.

16 марта Зеленский в своем Twitter написал, что страна «объединяет мир» на базе созданного формата «Крымская платформа», чтобы «вернуть Украине украинское».

15 марта СНБО Украины принял стратегию по возвращению Крыма под контроль Киева. Экс-министр курортов и туризма полуострова Александр Лиев подчеркнул, что Киеву не следует контактировать с администрацией Крыма и признавать проходящие на полуострове выборы.

В тот же день официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что любые усилия Киева по возвращению Крыма в состав Украины нелегитимны и будут восприниматься в качестве агрессии.

Крым стал регионом России после проведенного там весной 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя проголосовали за вхождение в состав России. Киев считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России многократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом, проголосовали за воссоединение с РФ. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».