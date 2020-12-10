Депутат Госдумы: России грозит судьба Северной Кореи, но США проиграют Китаю

Россия должна приготовиться к пятилетке серьёзных вызовов из-за усиления давления со стороны Запада. Об этом изданию "ПолитЭксперт" заявил депутат Государственной Думы Елена Панина.

Она указывает на пункты предвыборной программы кандидата в президенты США Джо Байдена. Обострение стоит ждать в следующих регионах: Украина, Молдавия, Закавказье и Средняя Азия. Они наиболее уязвимы для давления со стороны НАТО.

Также не исключается вариант отключения России от системы международных расчётов SWIFT. Штаб-квартира организации находится в Европе, однако последняя может уступить под давлением со стороны Вашингтона.

"Я не исключаю, что наш государственный ресурс, в том числе средства Фонда национального благосостояния, как это было в первый раз, вполне могут быть задействованы", - заявил Антон Силуанов в феврале 2019 года.

Первые удары будут нанесены на Украине и в Молдавии, после чего настанет очередь Закавказья. Далее будет создан международный трибунал, на котором РФ назовут "страной-агрессором", после чего будет введена финансовая блокада и запрет на покупку газа и нефти.

"То есть Россию будут превращать в Северную Корею", - прогнозирует парламентарий.

Панина советует не искать рациональность в действиях Запада. Американцы попросту не могут остановиться от движения в сторону эскалации, иначе им придётся признать поражение без войны.

Но нерациональное поведение Вашингтона усиливает брожение в Евросоюзе, добавляя больше очков на мировой арене Китаю. Окончательно потеряв связи с Западом, Россия может переориентироваться на сотрудничество с Пекином, что усилит последний.

"Конвертировать это в глобальный рост влияния не только не получится, но и в долгосрочном плане возникнут процессы эрозии этого влияния", - пояснила политик.

Ранее стало известно, что в 2021 году в России будет сформирована мотострелковая дивизия, которая будет базироваться в Калининградской области. Как заявил РИА ФАН военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков, у НАТО есть планы по захвату региона, которые отрабатываются в рамках многочисленных учений в Западной Европе.

Союзников Москвы Запад хочет атаковать через госперевороты по украинскому сценарию, но против самой России будет задействована прямая военная агрессия.

По мнению военного эксперта Константина Сивкова, российская сторона не должна игнорировать и военные учения с участием американских военных, которые были организованы в Румынии. В НАТО готовятся к созданию группировок, способных вести крупномасштабные наступательные действия.

"Главное - это отработка практических действий в короткое время по переброске крупных соединений войск контингента США, развёртывание их у наших границ и ведение крупномасштабных боевых действий с применением оперативно-тактических ракетных комплексов сухопутными войсками", - поведал Сивков телеканалу "360".

Отметим, что Министерство финансов России ранее неоднократно заявляло, что не располагает информацией о том, что США могут ввести санкции, которые затронут функционирование международной системы передачи информации и совершения платежей SWIFT на территории России. При этом в случае возникновения необходимости российские власти могут распечатать Фонд национального благосостояния (ФНБ).