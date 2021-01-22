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Депутат Госдумы: "Спутнику V" в Европе мешает "антироссийская солидарность"
22 января 2021, 12:10 • 87 • Политика
"Спутнику V" в Европе мешает "антироссийская солидарность", считает депутат Дмитрий Новиков. Исключением стала только Венгрия.
Если бы руководство стран Запада учитывало при регистрации вакцин от COVID-19 исключительно интересы населения, то препарат "Спутник V" стал бы крайне популярен в Европе. Об этом телеканалу "360" заявил депутат Государственной Думы Дмитрий Новиков.
Однако в дискуссию вмешались антироссийские настроения. Исключением стала Венгрия, которая из-за дефицита альтернативных вариантов решила одобрить к применению "Спутник V".
"Антироссийская солидарность правительств Европы столь велика, что прогнозировать большой отклик на венгерский пример в других странах ЕС не очень приходится", - добавил парламентарий.
Ситуация может измениться только в том случае, если станет известно о новых проблемах и побочных эффектах западных аналогов. Тогда давление со стороны общественности руководство стран игнорировать не сможет.
Как ранее заявил РИА ФАН врач-иммунолог Николай Крючков, не стоит ожидать формирования популяционного иммунитета в 2021 году. Согласно его прогнозу, на территории России миссию выполнят только к середине 2022 года. Это станет возможным, если власти и медики будут действовать стремительно и эффективно.
"Даже в условиях такого тренда, оставляя за скобками вакцинацию, достичь коллективного иммунитета в мире в 2021 году не получится", - пояснил эксперт.
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