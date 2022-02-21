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Депутат Госдумы: "Идёт противостояние между новым мировым порядком и русским народом"
21 февраля 2022, 03:35 • 88 • Политика
Как считает депутат Госдумы Сергей Гаврилов, сейчас "идёт противостояние между новым мировым порядком и русским народом".
В последние годы наблюдается существенный рост оборонно-промышленного комплекса России, что связано с усилением международной напряженности. Об этом РИА ФАН заявил депутат Государственной Думы Сергей Гаврилов.
По его словам, Россию сейчас пытаются выставить на Запади в роли агрессора и оккупанта. Это связано с тем, что американцы готовы на очередное кровопролития ради решения своих государственных задач.
"Идет жесткое противостояние между новым мировым порядком и русским народом", - пояснил он.
Именно поэтому депутаты Госдумы недавно обратились к главе государства Владимиру Путину с призывом признать независимость ДНР и ЛНР. Гаврилов подчеркнул, что Россия не бросит русских, которые оказались в сложном положении.
Как ранее сообщил телеканалу "360" военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец, в случае начала полноценного конфликта между Россией и Украиной простые украинцы встретят русских солдат не с оружием в руках, но с цветами.
"Это и Харьковская, и Сумская, и Запорожская, и Херсонская, и Днепропетровская области. Одесская, безусловно", - отметил Баранец.
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