Как считает депутат Госдумы Сергей Гаврилов, сейчас "идёт противостояние между новым мировым порядком и русским народом".

В последние годы наблюдается существенный рост оборонно-промышленного комплекса России, что связано с усилением международной напряженности. Об этом РИА ФАН заявил депутат Государственной Думы Сергей Гаврилов.

По его словам, Россию сейчас пытаются выставить на Запади в роли агрессора и оккупанта. Это связано с тем, что американцы готовы на очередное кровопролития ради решения своих государственных задач.

"Идет жесткое противостояние между новым мировым порядком и русским народом", - пояснил он.

Именно поэтому депутаты Госдумы недавно обратились к главе государства Владимиру Путину с призывом признать независимость ДНР и ЛНР. Гаврилов подчеркнул, что Россия не бросит русских, которые оказались в сложном положении.

Как ранее сообщил телеканалу "360" военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец, в случае начала полноценного конфликта между Россией и Украиной простые украинцы встретят русских солдат не с оружием в руках, но с цветами.

"Это и Харьковская, и Сумская, и Запорожская, и Херсонская, и Днепропетровская области. Одесская, безусловно", - отметил Баранец.