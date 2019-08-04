Депутат Госдумы прокомментировал заявление Помпео по Крыму

Заявления Госдепа США о необходимости вернуть Крым Украине абсолютно неискренни. Вашингтон не волнует, кому принадлежит регион, его цель — остановить Россию, заявил «Известиям» депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек.

Крым — это всего лишь повод, при этом главная стратегическая цель внешней политики официального Вашингтона — не возвращение Украине полуострова, а сдача российского ядерного оружия и роспуск армии страны, заявил депутат.

«Мы столкнулись с надсмотрщиком, который держал в страхе весь окружающий мир почти 30 лет», — заявил он. Однако, по словам Бальбека, этот надсмотрщик «боится пускать в ход плеть и только выкрикивает угрозы».

В конце июля госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия должна вернуть Крым Украине. По его словам, принадлежность полуострова России неприемлема.

Крым вошел в состав России по итогам референдума, который прошел на полуострове весной 2014 года. Большинство крымчан высказались за присоединение к РФ, однако в Киеве результаты голосования не признали. Там считают Крым территорией Украины, которая была временно оккупирована. Западные страны также отказались признавать итоги голосования и ввели санкции против Москвы. Россия неоднократно отмечала, что референдум прошел с соблюдением международных норм и является легитимным.