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Депутат Госдумы прокомментировал заявление Помпео по Крыму

04 августа 2019, 16:39  •  66 • Политика
Заявления Госдепа США о необходимости вернуть Крым Украине абсолютно неискренни. Вашингтон не волнует, кому принадлежит регион, его цель — остановить Россию, заявил «Известиям» депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек.
Крым — это всего лишь повод, при этом главная стратегическая цель внешней политики официального Вашингтона — не возвращение Украине полуострова, а сдача российского ядерного оружия и роспуск армии страны, заявил депутат.
«Мы столкнулись с надсмотрщиком, который держал в страхе весь окружающий мир почти 30 лет», — заявил он. Однако, по словам Бальбека, этот надсмотрщик «боится пускать в ход плеть и только выкрикивает угрозы».
В конце июля госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия должна вернуть Крым Украине. По его словам, принадлежность полуострова России неприемлема.
Крым вошел в состав России по итогам референдума, который прошел на полуострове весной 2014 года. Большинство крымчан высказались за присоединение к РФ, однако в Киеве результаты голосования не признали. Там считают Крым территорией Украины, которая была временно оккупирована. Западные страны также отказались признавать итоги голосования и ввели санкции против Москвы. Россия неоднократно отмечала, что референдум прошел с соблюдением международных норм и является легитимным.

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