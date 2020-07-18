Депутат Госдумы прокомментировал возможные санкции США по Турции

Всё, чего Соединенные Штаты пытаются лишить Турцию в рамках возможных санкций, Анкара может получить от России или Европы. Об этом в беседе с «РИА Новости» заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.

По его словам, если США продолжат портить отношения с Турцией, то сделают хуже только себе. Шерин предположил, что подобные заявления являются блефом, причем он назвал это неправильным вариантом, так как американские санкции для Турции, как и для Китая — «слону дробина в мягкую ткань».

Также депутат добавил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не боится санкций со стороны США, и подчеркнул, что Турция является в данном регионе ключевым игроком для американской стороны, без которого США будет сложно оказывать желаемое давление на Россию.

Шерин назвал подобные заявления демонстрацией для получения определенных уступок от Анкары или вступления в определенные переговоры, но совершенно не обязательно, что подобный закон в отношении Турции будет принят. В случае же, если администрация США введет ограничительные меры, то они, скорее всего, будут минимальны, добавил депутат.

Ранее в пятницу, 17 июля, член палаты представителей США, республиканец Адам Кинзингер сообщил, что в конгресс внесли законопроект о санкциях против властей Турции за закупку российских ЗРК.

Документ назвали «Закон о противодействии экспорту российских вооружений». В сообщении отмечалось, что приобретение комплексов является существенной сделкой.

Согласно закону о противодействии противникам США с помощью санкций, сделка потребует в ответ введения ограничений.

По словам конгрессмена, год назад члены НАТО предупреждали Турцию об этой сделке с Россией в отношении вооружений.

В начале июня в секретариате оборонной промышленности Турции сообщили, что Москва и Анкара достигли соглашения по поставке второго комплекта систем ПВО С-400.

Москва и Анкара заключили многомиллиардный контракт на поставку ЗРК С-400 «Триумф» в 2017 году. Вашингтон был недоволен сделкой и неоднократно грозился ввести ограничения против Турции. В конце мая 2020 года заместитель помощника госсекретаря Соединенных Штатов по делам Европы и Евразии Мэтью Палмер упомянул о готовящихся ограничениях в отношении турецкой стороны

ЗСК С-400 «Триумф» способен уничтожать современные цели воздушного нападения, например, баллистические ракеты. Дальность обнаружения — до 600 км, радиус зоны прикрытия — 400 км.