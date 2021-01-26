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Депутат Госдумы призвал защищать русскоязычное население Прибалтики экономическим оружием

26 января 2021, 11:30  •  129 • Политика
Депутат Госдумы Дмитрий Вяткин призвал защищать русскоязычное население Прибалтики экономическим оружием. Это уже происходит за счёт изменения путей транзита газа.
Россия должна реагировать на любые попытки ущемления русскоязычного населения в других странах. Такое мнение в интервью РИА ФАН озвучил депутат Государственной Думы Дмитрий Вяткин.
В частности, речь идёт о массовом нарушении прав носителей русского языка в Прибалтики. На проблемы указывали спецкомиссии ООН, Совета Европы, ПАСЕ и Еврокомиссии, однако местные власти игнорируют критику.
Так, в Латвии, Литве и Эстонии запрещён к официальному употреблению русский язык, который отнесли к иностранным. При этом значительная часть населения говорить именно на нём.
В таких условиях Москва должна реагировать на дискриминацию. Речь идёт о работе с международными организациями и судами, включая ЕСПЧ.
"Поэтому все русскоязычные граждане могут предъявлять претензии к государствам, которые грубо нарушают их права. Сюда входит право на журналистскую деятельность и права всех языковых меньшинств", - пояснил парламентарий.
Не стоит забывать и про экономическое воздействие. Это уже происходит, ибо транзит российского газа через прибалтийские порты стремится к нулю.
Как ранее заявил в интервью изданию "ПолитЭксперт" глава Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов, власти Украины последовательно пытаются загнать русскоязычное население в гетто, ограничивая его права.
"Если Украина ведёт войну против русского языка, на котором говорит большинство населения страны, то почему они думают, что в Москве их слова про то, что нужно забыть о политике и думать об экономике, вызовут хоть какое-то микроскопическое доверие?" - поинтересовался Колташов.
Действия украинской стороны напрямую противоречат её заявлениям. Первоначально Киев называл Москву врагом, а затем начал возмущаться, что российская сторона начала сокращать транзит газа через украинскую ГТС.
Нужно понимать, что из-за враждебных действий Украину нельзя воспринимать в качестве экономического партнёра. То же самое касается Литвы, Латвии, Грузии и ряда других стран.

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