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Депутат Госдумы призвал прорвать блокаду Армении
28 октября 2020, 01:35 • 71 • Политика
Депутат Госдумы Константин Затулин призвал прорвать блокаду Армении, которую организовали Турция, Иран, Грузия и Азербайджан. При этом речи о вмешательстве России в военный конфликт не идёт.
В Государственной Думе не рассматривается вопрос о проведении десантной операции в Нагорном Карабахе. Об этом РИА ФАН заявил первый заместитель председателя парламентского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.
Как считает депутат, Россия могла бы в качестве демонстрации своих возможностей усилить военную группировку, которая базируется в Гюмри. Кроме того, Москве стоит выступить против блокады Армении, которая сформировалась из-за действий Азербайджана, Турции, Ирана и Грузии.
"У Азербайджана нет никаких проблем по снабжению из Турции по мосту, и у Израиля с этим проблем нет, который продолжает поставки военной техники Азербайджану. А у России проблемы есть, потому что воздушное пространство Грузии закрыто", - пояснил Затулин.
Он уверен, что российская сторона должна наглядно продемонстрировать, что она не только выполнит свои обязательства перед Ереваном, но и имеет все возможности для этого. Слабым звеном является Грузия, которая по всем вопросам консультируется с Вашингтоном.
"Мы с США и Францией - в этом уникальность нынешней ситуации - выступаем с очень близких позиций по карабахскому конфликту: мы требуем прекращения огня", - добавил парламентарий.
Ранее в интервью Ura.ru старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Ахмет Ярлыкапов не исключил, что НАТО может выступить в качестве миротворца в Нагорном Карабахе. Поддерживающая Азербайджан Турция является членом альянса и может потребовать от своих союзников определиться с позицией по конфликту.
"В НАТО могут воспользоваться обострением, чтобы получить доступ к активной миротворческой деятельности. Это невыгодно России", - заявил Ярлыкапов.
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