Депутат Госдумы призвал прорвать блокаду Армении

В Государственной Думе не рассматривается вопрос о проведении десантной операции в Нагорном Карабахе. Об этом РИА ФАН заявил первый заместитель председателя парламентского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

Как считает депутат, Россия могла бы в качестве демонстрации своих возможностей усилить военную группировку, которая базируется в Гюмри. Кроме того, Москве стоит выступить против блокады Армении, которая сформировалась из-за действий Азербайджана, Турции, Ирана и Грузии.

"У Азербайджана нет никаких проблем по снабжению из Турции по мосту, и у Израиля с этим проблем нет, который продолжает поставки военной техники Азербайджану. А у России проблемы есть, потому что воздушное пространство Грузии закрыто", - пояснил Затулин.

Он уверен, что российская сторона должна наглядно продемонстрировать, что она не только выполнит свои обязательства перед Ереваном, но и имеет все возможности для этого. Слабым звеном является Грузия, которая по всем вопросам консультируется с Вашингтоном.

"Мы с США и Францией - в этом уникальность нынешней ситуации - выступаем с очень близких позиций по карабахскому конфликту: мы требуем прекращения огня", - добавил парламентарий.

Ранее в интервью Ura.ru старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Ахмет Ярлыкапов не исключил, что НАТО может выступить в качестве миротворца в Нагорном Карабахе. Поддерживающая Азербайджан Турция является членом альянса и может потребовать от своих союзников определиться с позицией по конфликту.

"В НАТО могут воспользоваться обострением, чтобы получить доступ к активной миротворческой деятельности. Это невыгодно России", - заявил Ярлыкапов.