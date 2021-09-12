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Депутат Госдумы призвал нейтрализовать "миграционные угрозы" в России: "Никаких гетто в городах"
12 сентября 2021, 18:35 • 252 • Политика
Депутат Госдумы Алексей Журавлёв призвал помещать мигрантов в специальные трудовые лагеря и навести порядок в мигрантской среде.
Депутат Госдумы Алексей Журавлёв считает, что мигрантов в России необходимо селить в специальных трудовых лагерях.
Депутат также призвал навести "элементарный порядок" в мигрантской среде, поскольку "сама постановка вопроса о наведении элементарного порядка в этой сфере уже вызывает открытую агрессию со стороны приезжих".
Депутат обратил внимание на проблему после того, как корреспондентка Царьграда столкнулась с угрозами после выхода материала о бесчинствах мигрантов.
- заявил депутат в Twitter.
- заявил Алексей Журавлёв.
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