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Депутат Госдумы призвал нейтрализовать "миграционные угрозы" в России: "Никаких гетто в городах"

12 сентября 2021, 18:35  •  252 • Политика
Депутат Госдумы Алексей Журавлёв призвал помещать мигрантов в специальные трудовые лагеря и навести порядок в мигрантской среде.
Депутат Госдумы Алексей Журавлёв считает, что мигрантов в России необходимо селить в специальных трудовых лагерях.
Депутат также призвал навести "элементарный порядок" в мигрантской среде, поскольку "сама постановка вопроса о наведении элементарного порядка в этой сфере уже вызывает открытую агрессию со стороны приезжих".
Депутат обратил внимание на проблему после того, как корреспондентка Царьграда столкнулась с угрозами после выхода материала о бесчинствах мигрантов.
Государство должно срочно заняться нейтрализацией миграционных угроз. Необходимо принять двухконтурный Уголовный кодекс, по которому наказывать преступников-иностранцев показательно жёстче, чем российских граждан. Пора поставить непрошеных "гостей" на место!
- заявил депутат в Twitter.
Также надо вывести всю трудовую миграцию за пределы населённых пунктов, направляя иностранные трудовые ресурсы, если они понадобятся, на масштабные объекты в регионах типа Севера или Сибири, где не хватает своих рабочих рук. И там организовать для мигрантов интернациональные трудовые лагеря (интерлаги). Поработали - уехали, всё! Никаких анклавов, гетто в наших городах!
- заявил Алексей Журавлёв.

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