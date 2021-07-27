Депутат Госдумы призвал к войне с Украиной, но быстро опроверг свои слова

Депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин заявил о том, что Москве не стоит дожидаться военных действий со стороны Украины и начать войну против соседнего государства. Позднее он опроверг своё высказывание в комментарии Царьграду.

Канал ОСН со ссылкой на отрывок записи из Youtube-канала ЛДПР, сообщает, что Шерин сослался на слова президента России Владимира Путина о том, что "если драка неизбежна - бей первым". При этом депутат заявил, что не хочет, "чтобы врага останавливали под Москвой и клали десятки миллионов жизней, когда можно наносить превентивные удары или меры на чужой территории".

Александр Шерин прокомментировал сказанные слова о призыве к военным действия против Украины Царьграду. Он заявил, что сообщения СМИ о его словах стали травлей политика.

"Я как военный человек, как ветеран боевых действий, прекрасно знаю, какую дорогую цену платят страны, которые воюют. Самое главное - это жизни наших военнослужащих. Поэтому я никогда не призывал и не буду призывать к войне. Но когда мы обсуждаем на тех или иных площадках возможную вероятность применения Вооружённых сил против России; после того, как политики или военные на Украине заявляют, что при помощи сил НАТО необходимо отвоевать Крым обратно, то я просто напомнил слова президента России Владимира Владимировича Путина. Я сказал, что если будут какие-то поползновения в отношении нашей страны, то, конечно, здесь необходимо бить первыми. Надо наносить превентивный удар. Слов о том, что я прошу объявить войну против Украины или начать войну против Украины я не говорил и не буду говорить. Поэтому я считаю, что это непрофессионализм, как минимум. А мне некогда заниматься тем, что сейчас что-то опровергать", - заявил Александр Шерин.