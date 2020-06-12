Депутат Госдумы предсказал начало нового конфликта из-за США

США могут начать решать свои внутренние проблемы за счёт активизации на международной политической арене. Об этом телеканалу "360" заявил депутат Государственной думы Дмитрий Новиков.

Ранее группа конгрессменов-республиканцев предложила расширить санкции в отношении Москвы, Пекина и Тегерана. В частности, Россию обвиняют в попытке подорвать существующий мировой порядок и лидерство Штатов.

Комментируя ситуацию, Новиков отметил, что в ближайшее время Вашингтон будет вновь действовать агрессивно. Не исключено, что дойдёт до развязывания очередного вооружённого конфликта.

Учитывая это, Москва должна продемонстрировать свою готовность сдерживать нападки со стороны Вашингтона на принципах Китая, укрепляя свои экономические возможности.

11 июня в американских СМИ появились сообщения о том, что команда президента США Дональда Трампа готова полностью отказаться от продления Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Как заявил "ПолитЭксперту" военный эксперт Сергей Хатылев, американский политик всегда готов торговаться до последнего, используя свою излюбленную стратегию.

"Как флюгер, вращается в разные стороны. Думаю, он торгуется до последнего, идёт напролом, выбивает для себя преференции в надежде, что кто-то дрогнет", - подчеркнул он.