Депутат Госдумы предложил расширить критерии признания НКО иноагентом

Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил включить в перечень иностранных агентов те НКО, учредители или руководители которых получают деньги из иностранных источников.

По словам Федорова, сейчас НКО могут быть признаны иностранными агентами в том случае, если деньги или имущество было получено от иностранного государства, иностранного юридического или физлица, а также от российской организации с иностранным участием.

Тем не менее данную схему можно обойти, например, если средства из-за рубежа получает не само НКО, а руководитель или учредитель данной организации, который имеет личное трудовое соглашение с иностранным фондом или компанией. Полученные деньги он может использовать как личный доход российского физлица для финансирования НКО.

В связи с этим предлагается внести изменения в ФЗ «О некоммерческих организациях», благодаря которым в список иностранных агентов будут включены те НКО, чей руководитель «получает денежные средства и иное имущество из зарубежных источников», пишет RT в четверг, 10 декабря.

8 декабря Госдума приняла в первом чтении законопроект о регулировании деятельности лиц и объединений, признанных в РФ иноагентами. Документ регулирует деятельность компаний и физических лиц.