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Депутат Госдумы предложил преобразовать ФНБ: "Фонды пухнут, а люди мрут"

16 января 2022, 12:10  •  185 • Политика
Депутат Госдумы Олег Нилов считает необходимым преобразовать Фонд национального благосостояния.
Фонд национального благосостояния России необходимо преобразовать в фонд ликвидации бедности, считает депутат Госдумы Олег Нилов.
Фонды пухнут, отчётность замечательная, а люди мрут, бедность растёт, нищета растёт...
- цитирует Regnum рассуждения парламентария от партии "СРЗП".
По словам Нилова, "может быть, нам действительно вот этот великий Фонд национального благосостояния надо сначала преобразовать в фонд ликвидации бедности и нищеты в стране...".
Депутат уверен, что только после ликвидации тяжёлого положения трудящихся можно будет в России "о благополучии мечтать". Нилов считает, что средства ФНБ необходимо направить на ликвидацию бедности.
Объём ФНБ, по данным на 1 декабря 2021 года, составил 13 886 331,2 млн рублей. Это 12% ВВП, рассчитанного для ушедшего года.

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