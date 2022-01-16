Депутат Госдумы предложил преобразовать ФНБ: "Фонды пухнут, а люди мрут"

Депутат Госдумы Олег Нилов считает необходимым преобразовать Фонд национального благосостояния.

Фонд национального благосостояния России необходимо преобразовать в фонд ликвидации бедности, считает депутат Госдумы Олег Нилов.

Фонды пухнут, отчётность замечательная, а люди мрут, бедность растёт, нищета растёт...

- цитирует Regnum рассуждения парламентария от партии "СРЗП".

По словам Нилова, "может быть, нам действительно вот этот великий Фонд национального благосостояния надо сначала преобразовать в фонд ликвидации бедности и нищеты в стране...".

Депутат уверен, что только после ликвидации тяжёлого положения трудящихся можно будет в России "о благополучии мечтать". Нилов считает, что средства ФНБ необходимо направить на ликвидацию бедности.

Объём ФНБ, по данным на 1 декабря 2021 года, составил 13 886 331,2 млн рублей. Это 12% ВВП, рассчитанного для ушедшего года.