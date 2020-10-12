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Депутат Госдумы пошёл против Собянина и был наказан: единоросса лишают должности свои же

12 октября 2020, 17:00  •  54 • Политика
Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков в беседе с Царьградом высказал предположение, почему коллеги по партии - единороссы пытаются лишить его должности. По всей видимости, причиной стала критика московских чиновников, в том числе указов мэра Сергея Собянина.
В Госдуме президиум фракции "Единая Россия" обсудит отстранение депутата Вячеслава Лысакова с должности первого зампредседателя комитета по законодательству и госстроительству, объявил лидер фракции Сергей Неверов. В своём комментарии Неверов подчеркнул, что вопрос будет рассматриваться в связи с "некорректными высказываниями" Лысакова. Царьград связался с депутатом, чтобы узнать причину кадрового решения.
Как оказалось, Лысаков и сам только сегодня узнал о своём вероятном уходе с должности первого заместителя председателя комитета. Он подчеркнул, что не считает случившееся отставкой. Поскольку и он, и Неверов, и другие коллеги по Думе имеют один статус - депутат. Кроме того, Лысаков добавил, что пока решение о его снятии не принято.
Говоря о причинах решения Неверова, Лысаков предположил, что камнем преткновения стал его личный телеграм-канал "ДУМАем". При этом Лысаков обратил внимание, что сам Неверов не сказал, за что именно решил наказать коллегу. Поэтому сейчас депутат может лишь предполагать, пусть и с высокой долей уверенности:
"Я думаю, конечно, речь идёт о моей позиции, которую я, практически в ежедневном формате, высказываю на своём канале".
В качестве примера критических высказываний Лысаков привёл анализ мер, принимаемых московскими властями:
"Я с апреля начал высказывать свою точку зрения на многие вопросы. Прежде всего говорил о московском беззаконии, которое пышным цветом расцвело в период повышенной готовности. Людям выписывались штрафы совершенно незаконно - и пешеходам, и автомобилистам. Я не только писал об этом, но и сделал запрос в Генпрокуратуру, Совет безопасности и другие структуры", - сказал Лысаков.
Депутат в своих претензиях опирался на позицию Верховного суда, который настаивал, что привлекать к ответственности можно лишь в рамках административного кодекса. А не по внутренним региональным законодательным актам. Тем не менее в столице штрафы легитимизировала лишь московская мэрия своими внутренними документами, в том числе указом мэра, напомнил Лысаков.
"Москва, придерживаясь местных поправок в КоАП, определила штрафы в 4000 и 5000 рублей. И десятки тысяч таких штрафов люди получили, на мой взгляд, совершенно незаконно. Думаю, и эта критика в адрес Москвы, и другие более жёсткие высказывания на тему и послужили причиной сегодняшнего заявления Неверова", - сказал Лысаков.

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