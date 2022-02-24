Депутат Госдумы поддержал слова Захаровой о значении спецоперации на Украине

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал в четверг, 24 февраля, заявление официального представителя российского МИДа Марии Захаровой о том, что операция на Украине является не началом войны, а ее завершением.

Также депутат напомнил, что война в Донбассе длилась восемь лет.

«Восемь лет наши соотечественники жили под угрозой смерти, жили в страхе, боялись за своих родных и близких», — сказал Водолацкий в беседе с RT.

Парламентарий подчеркнул, что ни одно государство в мире не отказалось бы от защиты такого количества своих граждан и своих соотечественников.

По его словам, Запад решил сделать из Украины «полигон», что несло угрозу в том числе и национальной безопасности России.

«Если бы не действия нашего президента, то последствия были бы очень тяжелые», — рассказал он.

Ранее в этот день Захарова заявила, что события вокруг Украины являются попыткой предотвратить глобальную войну.

Она подчеркнула, что кровопролитная война с потерями среди гражданского населения велась в Донбассе восемь лет на различных фронтах, в том числе на санкционных и информационных, сообщает телеканал «Звезда».

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин в своем специальном телеобращении заявил, что в Донбассе будет проведена специальная операция по защите с целью защиты мирного населения.

21 февраля российский лидер подписал указы о признании независимости Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР). Также президент РФ и главы обеих республик Леонид Пасечник и Денис Пушилин подписали договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи. Документы на следующий день ратифицировали как сами республики, так и российская Госдума.

Обстановка в Донбассе обострилась 17 февраля. В ДНР и ЛНР сообщили об интенсивных обстрелах со стороны украинских силовиков, в том числе из тяжелого вооружения. Республики объявили всеобщую мобилизацию и эвакуацию мирных жителей на территорию России.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта.