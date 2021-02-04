Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Зеленский заявил о борьбе за Крым до последнего украинца
Они желают нам смерти: чем виноваты Лановой и Слепаков
Греки разволновались из-за отказа президента России приехать в Афины
Киев превратился в столицу нищих и бездомных, половина которых — из Донбасса
Главная / Политика

Депутат Госдумы оценила возможность введения особого правового режима в Крыму

04 февраля 2021, 09:05  •  234 • Политика
Законопроект о введении в Крыму особого правового режима направлен на защиту потенциальных инвесторов от санкций, заявила 3 февраля депутат Государственной думы от полуострова Светлана Савченко.
«Предложение Минэкономразвития выглядит приемлемым и направлено на защиту потенциальных инвесторов, готовых вкладывать в развитие Крыма, но опасающихся международных санкций. Кроме того, мы знаем, что и нашим производителям трудно выходить на рынки из-за санкций, поэтому любые шаги, которые будут содействовать развитию экономики Крыма и Севастополя и нейтрализовать негативные последствия санкций, можно только приветствовать», — передает слова Савченко «Парламентская газета».
По ее мнению, среди приоритетов для инвесторов, готовых вкладывать в развитие региона, прежде всего оздоровительно-реабилитационная сфера полуострова.
Ранее в этот день Минэкономразвития России подготовило законопроект о создании особых административных районов (ОАР) в Крыму и Севастополе. Проект предлагает сделать конфиденциальной информацию об инвесторах, которые вкладывают средства в ОАР.
Как следует из законопроекта, ОАР создаются для ускорения социально-экономического развития Крыма и Севастополя и формирования там инвестиционно привлекательной среды.
Участниками ОАР могут стать зарегистрированные в любом российском регионе компании. Однако они не должны иметь филиалы и представительства за пределами полуострова и будут обязаны вести бизнес только в Крыму.
Крым вернулся в состав России в 2014 году с помощью референдума, на котором большинство жителей региона проголосовали за воссоединение с Российской Федерацией. Несмотря на это, Украина, США и ряд стран Запада не признают итоги голосования и применяют санкции против Москвы.
В июне 2020-го Совет Евросоюза утвердил решение еще на год продлить ограничения в отношении России из-за Крыма. В августе это решение одобрили и страны — партнеры Евросоюза: Черногория, Албания, члены европейской зоны свободной торговли Норвегия и Исландия, а также Украина и Грузия.
Позднее, в середине октября, Евросоюз ввел санкции против российских чиновников.
В ответ Москва расширила санкционный список, запрещающий въезд в страну некоторым гражданам Евросоюза. В МИД РФ пояснили, что такое решение было принято на паритетной основе из-за конфронтационной линии Брюсселя, который продолжает расширять свой санкционный инструментарий под абсурдными предлогами, игнорируя нормы международного права.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



234
Источник
Похожие новости
03 февраля 2021, 21:10
Обернется потерей территорий: названо слабое место России
03 февраля 2021, 21:10
США заставит Германию починить украинскую ГТС в обмен на "Северный поток-2"
03 февраля 2021, 23:00
Шушкевич раскрыл секрет популярности "негодяя" Лукашенко среди украинцев
03 февраля 2021, 23:00
В России ответили на слова американского адмирала о ядерной войне
03 февраля 2021, 23:00
Зеленский показал свою беспомощность решением закрыть три телеканала - Киселев
04 февраля 2021, 09:05
Депутат Госдумы оценила возможность введения особого правового режима в Крыму
Новости партнеров
 
Выбор дня
04 февраля 2021, 08:10
Беспрецедентный удар: Зеленскому поступил приказ от хозяев и он начал действовать
04 февраля 2021, 00:50
Зеленский отчитался перед Западом о закрытии оппозиционных каналов
04 февраля 2021, 08:10
В Раде не сомневаются, что Зеленский скоро сядет в тюрьму
04 февраля 2021, 02:40
«МВ»: гражданка Румынии Санду проводит политику Бухареста
04 февраля 2021, 01:40
«Создавать полновесный образ врага»: почему в Пентагоне назвали Россию угрозой для СШ...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
30 января 2021, 08:05
Разорвать в клочья и Россию, и русских: Джо Байден поставил цель, а Псаки подвела?
28 января 2021, 23:05
Не отберём, так купим: Венгрия сделала Киеву выгодное предложение по Закарпатью
29 января 2021, 05:30
Не спрятаться даже в пустыне: ВКС России утюжит боевиков, напавших на конвой в Сирии
29 января 2021, 01:50
Украина проводит «реформу уничтожения пенсионеров»
31 января 2021, 05:10
"Что, сломался рай земной?": Русские высмеяли крик души эмигранта в Канаде и позвали к себе
03 февраля 2021, 09:15
Украина занялась "варварским грабежом" Китая
29 января 2021, 10:05
Никакой это не дворец. Раскрыта правда об объекте в Геленджике
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.