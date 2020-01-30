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Депутат Госдумы оценила реакцию Украины на возвращение России к работе в ПАСЕ

30 января 2020, 23:24  •  94 • Политика
Член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина 30 января назвала реакцию украинской делегации на подтверждение полномочий России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) свидетельством кризиса дипломатии на Украине.
«Болезненная и неадекватная реакция на полноценное возвращение России в ПАСЕ свидетельствует не о кризисе в этой организации, а о кризисе украинской дипломатии, несостоятельности ее позиций», — приводит ее слова «РИА Новости».
Панина отметила, что сегодня в Европе всё труднее найти политиков, которые называют Россию «страной-агрессором», игнорирующей «европейские ценности». Напротив, многие европейские политики «понимают необходимость нормализации отношений с Россией» и испытывают раздражение от позиции Киева.
Как сообщает агентство, глава украинской делегации в ПАСЕ, депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Елизавета Ясько заявила, что голосование за ратификацию полномочий российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы не решает, а усугубляет кризис в организации.
ПАСЕ ратифицировала полномочия делегации от России в полном объеме 29 января. Накануне глава российской делегации в ПАСЕ, вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что комитет ассамблеи по мониторингу обязательств на заседании рекомендовал ратифицировать российские полномочия в полном объеме.
27 января депутаты ассамблеи оспорили полномочия российской делегации. Инициатором выступил член делегации Литвы Эмануэлис Зингерис, по словам которого в России не соблюдаются решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).
Россия лишилась права голоса, возможности участвовать в миссиях и избираться в руководящие органы ПАСЕ из-за присоединения Крыма в 2014 году. Тогда Москва перестала направлять заявки на участие в заседаниях, а в 2017 году приостановила внесение членских взносов в Совет Европы.
В июне 2019 года ассамблея утвердила резолюцию о возвращении полномочий российской делегации. Против этого выступили Грузия, Литва, Латвия и Эстония, а Украина отказалась участвовать в сессиях. В январе 2020 года Верховная рада Украины одобрила возвращение делегации страны к работе в ассамблее, позже полномочия делегации были утверждены.

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