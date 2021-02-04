Депутат Госдумы оценил заявление США о закрытии трех телеканалов на Украине

Посольство США в Киеве поддержало решение президента Украины Владимира Зеленского о санкциях в отношении трех телеканалов. Таким образом США вместо защиты свободы слова и демократии доказали обратное. Об этом сообщил в среду, 3 февраля, член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.

«Вместо того, чтобы защищать демократию и свободу слова, США снова расписываются в обратном и поддерживают власти Украины, затыкающие рот СМИ, которые транслируют неудобную руководству незалежной точку зрения. Ничего не скажешь, Вашингтон в этих вопросах — истинный образец для подражания», — сказал он «РИА Новости».

По словам Железняка, предпринятый Зеленским шаг в отношении украинских телеканалов доказывает то, что президент Украины не выполняет свои предвыборные обещания. Депутат напомнил, что Зеленский гарантировал, в случае своего избрания свободу слова в стране.

«Гонения и угрозы в адрес журналистов, чье мнение не совпадает с официальной точкой зрения властей Украины, было заурядным делом при правлении (экс-президента Петра) Порошенко. Ничего не изменилось и при новом президенте Украины, несмотря на его заверения не препятствовать работе СМИ и в готовности к диалогу», — объяснил депутат.

Железняк подчеркнул, что закрытие телеканалов, которые неугодны правительству, демонстрирует, что украинские власти боятся правды и объективного изложения событий в стране.

«При этом прямое нарушение руководством Украины свободы слова и права граждан на доступ к информации поддерживают в Вашингтоне, называя действия Киева «борьбой с российской пропагандой». Давно стало привычным, что любые антироссийские шаги вашингтонских марионеток в Киеве всегда получают одобрение и финансовую поддержку США», — отметил депутат.

Он добавил, что нарушение прав человека на Украине должно получить оценку со стороны правозащитных международных организаций, ОБСЕ и ООН.

С 3 февраля телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили вещание.

В этот же день глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук рассказал «Известиям», что президент Украины принял решение о закрытии трех телеканалов, согласовав свои действия с США.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что решение о введении санкций в отношении трех украинских телеканалов частично было основано на якобы поступивших «тайных документах» из России.

Накануне, 2 февраля, Зеленский ввел в действие решение СНБО об ограничениях против телерадиокомпании «112 Украина», ее региональных каналов «Ариадна ТВ», «ТВ Выбор», «Новый формат», «Партнер ТВ» и «Лидер ТВ», а также компании «Новости 24 часа» (телеканал NewsOne). Украинский лидер объяснил свое решение тем, что Киев борется с «пропагандой».