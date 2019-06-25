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Депутат Госдумы оценил уход украинской делегации с заседания ПАСЕ
25 июня 2019, 14:24 • 22 • Украина
Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников Леонид Калашников в беседе с RT прокомментировал ситуацию с уходом украинской делегации с заседания ПАСЕ.
©duma.gov.ru
«Это происходило на моих глазах, я сейчас в зале. Неконструктивная позиция украинцев, связанная с их уходом, только больше подрывает доверие к ним. Ещё вчера, когда нас не было в зале, никто не поддержал их риторику. Мне кажется, их поведение уже окончательно перешло все рамки. И так последние годы слышны только агрессия и крики по поводу того, чтобы заблокировать работу россиян в ПАСЕ», — сказал депутат.
По его словам, украинская делегация поняла, что шансов помешать России нет, и просто «решила уйти из зала».
«Насколько я знаю, сегодня они должны покинуть и Страсбург. Ну, пусть покричат, в Раде у них это хорошо получается. Тем не менее, думаю, эти депутаты вряд ли пройдут в новый состав парламента с такой позицией и бесконечной агрессией», — считает Калашников.
Ранее украинские депутаты ПАСЕ покинули зал заседаний организации.
Отмечается, что украинцы призвали своих сторонников в ПАСЕ последовать их примеру, однако в итоге украинская делегация покинула зал в одиночестве.
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