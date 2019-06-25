Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Трамп готов разорвать Договор о гарантиях безопасности с Японию. Bloomberg обеща...
В поисках шпионов: в США предложили проверять биографии студентов из РФ, Китая и...
Порошенко назвал мощным вызовом Украине решение ПАСЕ по России
Россия может вернуться к полноценной работе в ПАСЕ после пятилетнего перерыва
Главная / Украина

Депутат Госдумы оценил уход украинской делегации с заседания ПАСЕ

25 июня 2019, 14:24  •  22 • Украина
Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников Леонид Калашников в беседе с RT прокомментировал ситуацию с уходом украинской делегации с заседания ПАСЕ.
 
©duma.gov.ru
 

«Это происходило на моих глазах, я сейчас в зале. Неконструктивная позиция украинцев, связанная с их уходом, только больше подрывает доверие к ним. Ещё вчера, когда нас не было в зале, никто не поддержал их риторику. Мне кажется, их поведение уже окончательно перешло все рамки. И так последние годы слышны только агрессия и крики по поводу того, чтобы заблокировать работу россиян в ПАСЕ», — сказал депутат.

По его словам, украинская делегация поняла, что шансов помешать России нет, и просто «решила уйти из зала».

«Насколько я знаю, сегодня они должны покинуть и Страсбург. Ну, пусть покричат, в Раде у них это хорошо получается. Тем не менее, думаю, эти депутаты вряд ли пройдут в новый состав парламента с такой позицией и бесконечной агрессией», — считает Калашников.

Ранее украинские депутаты ПАСЕ покинули зал заседаний организации.

Отмечается, что украинцы призвали своих сторонников в ПАСЕ последовать их примеру, однако в итоге украинская делегация покинула зал в одиночестве.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



22
Источник
Похожие новости
24 июня 2019, 18:54
Синод ПЦУ лишил Филарета права управления епархией
24 июня 2019, 20:24
Медведев: после смены президента Украины есть шанс урегулирования ситуации в этой стране
25 июня 2019, 07:54
«Москва добивалась этого четыре года»: ПАСЕ пригласила российскую делегацию на июньскую сессию
25 июня 2019, 11:09
Гройсман поддержал идею сокращения состава Рады
24 июня 2019, 22:09
Украина подала 226 правок к резолюции о возвращении России в ПАСЕ
24 июня 2019, 18:54
В Раде заявили об отсутствии поддержки Украины в ПАСЕ
Новости партнеров
 
Выбор дня
25 июня 2019, 08:09
Пытавшемуся сорвать выступление серба в ПАСЕ Гончаренко припомнили его фото возле мер...
25 июня 2019, 01:39
Россия загнала Грузию в финансовый штопор. Порошенко решил помочь
25 июня 2019, 01:39
"Там море, цитрусовые, солнце, сосны!": Военный эксперт указал путь российс...
25 июня 2019, 08:09
"Не выпускать под любым предлогом": Десятки тысяч украинцев не могут покину...
25 июня 2019, 01:39
Грузия опомнилась за 3 дня: В Тбилиси заявили о готовности поговорить с Москвой
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
23 июня 2019, 13:54
"Ни туристов, ни денег, ничего от вас не надо!" Грузинские бизнесмены приготовились к разорению - СМИ
23 июня 2019, 17:09
"Продолжение следует": Запрет полётов в Грузию назвали "не концом, а началом" российского ответа
24 июня 2019, 12:39
На Украине предложили грузинской халявой ударить по "планам России"
23 июня 2019, 10:39
Президент Грузии, назвавшая Россию "врагом" и "оккупантом", внезапно вспомнила о российских туристах
22 июня 2019, 08:39
Первый президент Украины отчитал Зеленского в прямом эфире: "Это падение ниже некуда"
22 июня 2019, 18:24
"Мовный" закон Порошенко разбился о русский язык: Две трети украинцев сделали неожиданное признание
23 июня 2019, 13:54
"Шери, лично вам должны?" Мария Захарова тонко протроллила президента Грузии за слова о долгах российских туристов
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.