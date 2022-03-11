Депутат Госдумы оценил итоги переговоров Лаврова и Кулебы

Депутат Госдумы Дмитрий Новиков оценил итоги переговоров министров иностранных дел РФ и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы, отметив, что переговорный процесс, даже если он не приносит быстрых видимых результатов, является значимым для достижения взаимопонимания между двумя странами.

В беседе с Lenta.Ru в четверг, 10 марта, депутат отметил, что «никто на самом деле и не ожидал прорыва», поскольку сигналов о готовности принять условия по демилитаризации, денацификации, признания статуса ДНР и ЛНР от президента Украины Владимира Зеленского не поступало.

В этой связи, как подчеркнул Новиков, не было и инструкций к министру иностранных дел, который и сам по себе занимает достаточно жесткую позицию.

«Вместе с тем это не означает, что переговоры не нужны: чем больше говорят дипломаты, тем легче выйти на уровень взаимопонимания и развязать весь узел накопившихся проблем», — заметил депутат.

Он указал на то, что министр иностранных дел многое определяет в работе дипведомств, однако в составе делегаций есть люди, выступающие непосредственно в роли представителей президентов своих стран.

«И мы не можем исключать, что этот канал для коммуникации президентов, которые в конечном итоге и принимают решения, является исключительно важным», — объяснил Новиков.

Ранее 10 марта прошла первая после начала спецоперации РФ по защите Донбасса встреча Лаврова с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Переговоры прошли на полях дипломатического форума в Турции и продлились более полутора часов.

Лавров заявил, что в ходе встречи с украинским коллегой Дмитрием Кулебой обсуждалась возможность встречи президентов двух стран Владимира Путина и Владимира Зеленского, отмечает телеканал «Звезда». Лавров напомнил, что «президент Путин не отказывается от встречи с президентом Зеленским», однако переговоры должны быть «не ради самих себя, а для того, чтобы фиксировать какие-то конкретные договоренности», пишет Pravda.Ru.

Лавров отметил, что Россия выдвинула Киеву «предельно конкретные предложения», которые украинская сторона услышала, пообещав дать на них «предельно конкретные ответы», которых Москва с нетерпением ждет, сообщает сайт kp.ru.

Ранее в этот день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предложения Киева о переговорах главы Украины Владимира Зеленского и российского лидера Владимира Путина. Как пишет RT, Песков напомнил, что Киев регулярно «выходит с такими предложениями». На прошлой неделе президент Украины призвал Путина сесть с ним за стол переговоров и побеседовать как «с соседом».

Глава МИД Украины назвал переговоры сложными. По его словам, обсуждались гуманитарные коридоры и вопрос прекращения огня «хотя бы на 24 часа».

Россия и Украина провели три этапа переговоров: 28 февраля — в Гомельской области Белоруссии, 3 марта и 7 марта — в Беловежской пуще. По итогам последней встречи в Киеве заявили, что произошли небольшие положительные подвижки в улучшении логистики гуманитарных коридоров. В Москве же указали, что ожидания российской стороны не оправдались.

Ситуация в Донбассе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам.

Операцию с целью защиты мирного населения Донбасса Россия начала 24 февраля. Российская сторона подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

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