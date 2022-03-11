Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Россия ответила отказом Совету Европы: МИД поставил точку
"Ваше командование сбежало": нацбатам в Мариуполе ставят ультиматум ру...
Что сейчас происходит под Киевом?
Днепропетровские десантники отказываются идти на помощь Киевскому режиму
Главная / Политика

Депутат Госдумы оценил итоги переговоров Лаврова и Кулебы

11 марта 2022, 02:25  •  57 • Политика
Депутат Госдумы Дмитрий Новиков оценил итоги переговоров министров иностранных дел РФ и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы, отметив, что переговорный процесс, даже если он не приносит быстрых видимых результатов, является значимым для достижения взаимопонимания между двумя странами.
В беседе с Lenta.Ru в четверг, 10 марта, депутат отметил, что «никто на самом деле и не ожидал прорыва», поскольку сигналов о готовности принять условия по демилитаризации, денацификации, признания статуса ДНР и ЛНР от президента Украины Владимира Зеленского не поступало.
В этой связи, как подчеркнул Новиков, не было и инструкций к министру иностранных дел, который и сам по себе занимает достаточно жесткую позицию.
«Вместе с тем это не означает, что переговоры не нужны: чем больше говорят дипломаты, тем легче выйти на уровень взаимопонимания и развязать весь узел накопившихся проблем», — заметил депутат.
Он указал на то, что министр иностранных дел многое определяет в работе дипведомств, однако в составе делегаций есть люди, выступающие непосредственно в роли представителей президентов своих стран.
«И мы не можем исключать, что этот канал для коммуникации президентов, которые в конечном итоге и принимают решения, является исключительно важным», — объяснил Новиков.
Ранее 10 марта прошла первая после начала спецоперации РФ по защите Донбасса встреча Лаврова с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Переговоры прошли на полях дипломатического форума в Турции и продлились более полутора часов.
Лавров заявил, что в ходе встречи с украинским коллегой Дмитрием Кулебой обсуждалась возможность встречи президентов двух стран Владимира Путина и Владимира Зеленского, отмечает телеканал «Звезда». Лавров напомнил, что «президент Путин не отказывается от встречи с президентом Зеленским», однако переговоры должны быть «не ради самих себя, а для того, чтобы фиксировать какие-то конкретные договоренности», пишет Pravda.Ru.
Лавров отметил, что Россия выдвинула Киеву «предельно конкретные предложения», которые украинская сторона услышала, пообещав дать на них «предельно конкретные ответы», которых Москва с нетерпением ждет, сообщает сайт kp.ru.
Ранее в этот день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предложения Киева о переговорах главы Украины Владимира Зеленского и российского лидера Владимира Путина. Как пишет RT, Песков напомнил, что Киев регулярно «выходит с такими предложениями». На прошлой неделе президент Украины призвал Путина сесть с ним за стол переговоров и побеседовать как «с соседом».
Глава МИД Украины назвал переговоры сложными. По его словам, обсуждались гуманитарные коридоры и вопрос прекращения огня «хотя бы на 24 часа».
Россия и Украина провели три этапа переговоров: 28 февраля — в Гомельской области Белоруссии, 3 марта и 7 марта — в Беловежской пуще. По итогам последней встречи в Киеве заявили, что произошли небольшие положительные подвижки в улучшении логистики гуманитарных коридоров. В Москве же указали, что ожидания российской стороны не оправдались.
Ситуация в Донбассе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам.
Операцию с целью защиты мирного населения Донбасса Россия начала 24 февраля. Российская сторона подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.
Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».
Читайте также

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


57
Источник
Похожие новости
11 марта 2022, 00:05
Ударов не было. Заметают следы? На Украине горит научный центр, где делали ядерную бомбу - политолог
11 марта 2022, 00:05
Псаки поставил в тупик вопрос о санкциях против России
11 марта 2022, 01:50
Когда Россия возьмёт Мариуполь: Военкор с передовой дал честный прогноз
11 марта 2022, 00:05
Для чего США отправляют наёмников на Украину: Военный эксперт объяснил - займутся бандитизмом
11 марта 2022, 01:50
На Украине новое политическое убийство: Расстрелян один из бывших руководителей СБУ
11 марта 2022, 00:05
Исходные данные: Путин одобрил идею о внешнем управлении в иностранном бизнесе
Новости партнеров
 
Выбор дня
11 марта 2022, 00:05
Ударов не было. Заметают следы? На Украине горит научный центр, где делали ядерную бо...
11 марта 2022, 00:05
Псаки поставил в тупик вопрос о санкциях против России
11 марта 2022, 01:50
Когда Россия возьмёт Мариуполь: Военкор с передовой дал честный прогноз
11 марта 2022, 00:05
Для чего США отправляют наёмников на Украину: Военный эксперт объяснил - займутся бан...
11 марта 2022, 00:35
«Символический жест»: зачем США размещают в Польше ЗРК Patriot
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
08 марта 2022, 14:50
Зеленский сам сдал неонацистов. Какие ещё нужны доказательства?
06 марта 2022, 17:55
Обыск в штабе "Правового сектора"* вскрыл большой секрет НАТО
06 марта 2022, 12:40
Такого ещё не было: Байден выдвинул беспрецедентное обвинение Путину
06 марта 2022, 06:50
Секретный разговор Путина и Шойгу в досье Максаковой. Не верьте
09 марта 2022, 07:45
Вместо обрезанных крыльев – десятки новых: Подлость Запада сыграла в пользу России
07 марта 2022, 01:30
О плане Киева на случай убийства Зеленского проговорились в Госдепе
06 марта 2022, 22:00
Вот почему США боялись операции России: Минобороны вскрыло секретную программу Пентагона на Украине
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.