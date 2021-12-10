Депутат Госдумы отругал журналистов и сорвал аплодисменты

Депутат Госдумы Олег Нилов отругал журналистов, критически отозвавшихся о повышении зарплатного фонда помощников депутатов до 380 тысяч рублей, и сорвал аплодисменты коллег.

Депутат Олег Нилов эмоционально выступил на заседании Госдумы, где было одобрено решение о повышении заработной платы помощников слуг народа на 20 процентов. Если ранее лимит на зарплаты помощников составлял у каждого депутата 300 тысяч рублей, то теперь это 380 тысяч рублей.

Нилов обиделся на журналистов, которые посчитали, что зарплатный фонд в 300 тысяч рублей и, тем более, 380 тысяч рублей - это много. Депутат настаивал, что сумму делят на семерых, и в пересчёте, мол, это сущие копейки в сравнении с выполнимой работой.

У депутатов три, четыре, пять регионов! И наши помощники должны там осуществлять приём избирателей, - выступал Олег Нилов на повышенных тонах, а в конце, кстати, сорвал аплодисменты. - Наши помощники, работая в Москве, за 50 тысяч - разделите 380 на семерых... 50 тысяч зарплата! Вот здесь помощники с утра до ночи должны работать над поправками, над законами, над ответами избирателям! А эти деятели журналистские, значит, вот тут посчитали: 50 тысяч помощникам - это большие деньги. Идите тогда и сами здесь работойте!

Средняя зарплата в России, с точки зрения Росстата, составляет чуть больше 54,5 тысяч рублей. Безусловно, к реальной ситуации отношения это имеет самое далёкое, поскольку среднее - это зарплаты нищих и начальников. Как говорится, кто-то ест капусту, кто-то мясо, а все вместе - голубцы.

Остаётся лишь отметить, что в ряде случаев помощники депутата даже перевыполняют план. В этом Царьград смог убедиться на собственном примере, когда помощник депутата Султана Хамзаева - Ян Иванов, устроил скандал и напал на сотрудника телеканала во время съёмки программы. По факту представители "Первого русского" обратились в полицию. Кстати, ранее Яна Иванова обвиняли и в избиении женщины, однако задержать не смогли, потому что... потеряли.