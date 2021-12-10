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Депутат Госдумы отругал журналистов и сорвал аплодисменты
10 декабря 2021, 11:05 • 187 • Политика
Депутат Госдумы Олег Нилов отругал журналистов, критически отозвавшихся о повышении зарплатного фонда помощников депутатов до 380 тысяч рублей, и сорвал аплодисменты коллег.
Депутат Олег Нилов эмоционально выступил на заседании Госдумы, где было одобрено решение о повышении заработной платы помощников слуг народа на 20 процентов. Если ранее лимит на зарплаты помощников составлял у каждого депутата 300 тысяч рублей, то теперь это 380 тысяч рублей.
Нилов обиделся на журналистов, которые посчитали, что зарплатный фонд в 300 тысяч рублей и, тем более, 380 тысяч рублей - это много. Депутат настаивал, что сумму делят на семерых, и в пересчёте, мол, это сущие копейки в сравнении с выполнимой работой.
Средняя зарплата в России, с точки зрения Росстата, составляет чуть больше 54,5 тысяч рублей. Безусловно, к реальной ситуации отношения это имеет самое далёкое, поскольку среднее - это зарплаты нищих и начальников. Как говорится, кто-то ест капусту, кто-то мясо, а все вместе - голубцы.
Остаётся лишь отметить, что в ряде случаев помощники депутата даже перевыполняют план. В этом Царьград смог убедиться на собственном примере, когда помощник депутата Султана Хамзаева - Ян Иванов, устроил скандал и напал на сотрудника телеканала во время съёмки программы. По факту представители "Первого русского" обратились в полицию. Кстати, ранее Яна Иванова обвиняли и в избиении женщины, однако задержать не смогли, потому что... потеряли.
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