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Депутат Госдумы отреагировал на заход американского эсминца в Черное море

24 февраля 2020, 18:39  •  44 • Политика
Частота захода американских кораблей в Черное море говорит о проявлении США нездорового интереса к границе России, заявил зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.
«Американцы хотят показать некую силу и приверженность обязательствам по защите своих союзнических государств — Украины, Грузии. Сегодня заход американского корабля, очевидно, является дестабилизирующим фактором в регионе, а не обеспечивает безопасность, как США это преподносят. Мы взяли ситуацию под особый контроль», — цитирует депутата RT.
В ВМС США сообщили, что заход ракетного эсминца Ross (DDG 71) в Черное море объясняется стремлением поддерживать безопасность в регионе в рамках операции «Атлантическая решимость», которая была запущена в 2014 году под эгидой НАТО после возвращения Крыма в состав РФ и начала кризиса на юго-востоке Украины. Программа подразумевает регулярные заходы кораблей ВМС США в Черное море.
О заходе эсминца Ross в Черное море стало известно в воскресенье. Российский национальный центр управления обороной отслеживает его перемещения по акватории. Согласно конвенции Монтрё, корабли нечерноморских стран могут находиться в ней не более 21 суток.

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