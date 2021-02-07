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Депутат Госдумы объяснил, почему Украина продолжает закупать электроэнергию у России

07 февраля 2021, 09:30  •  131 • Украина
Симферополь, 5 февраля. Украина не будет разрывать энергетические связи с Крымом, уверен депутат Государственной думы Российской Федерации Михаил Шеремет. Он говорит, что на сегодня Киев не может обойтись без электроэнергии из России и Белоруссии, потому что местная электроэнергия обходится в четыре раза дороже, чем производимая у соседей.
«Это происходит в силу разных причин. Эксплуатация производится там с нарушениями технологий, недофинансирование самой энергосистемы Украины», — перечислил Михаил Шеремет.
Именно поэтому Украина продолжает закупать российскую электроэнергию.
«Я бы подавал, конечно, ее через Крым, потому что у нас существует профицит. Чтобы они восстановили те ЛЭП, которые взорвали, и получали электроэнергию из Крыма», — предложил Михаил Шеремет.
Также он высказался о состоянии украинских АЭС. По его словам, есть опасения, что Украина начнет использовать американское топливо, которое не предназначено для того класса атомных электростанций, которые есть в стране.
«Мы следим за данной «модернизацией», которая может угрожать не только нам, но и всему мировому сообществу. Надеюсь, что здравомыслие на Украине возобладает», – высказался Михаил Шеремет.
Он добавил, что экономика сможет победить все политические дрязги.
«Я уверен, что наши соседи выздоровеют. Я имею в виду руководство, потому что обычным гражданам неинтересны националистические взгляды, мы до сих пор остаемся родственниками и соседями», — резюмировал Михаил Шеремет во время пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».
Он напомнил о том, какие очереди и пробки из желающих стоит летом на границе из Украины в Крым.
Автор: Наталья Алешина

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