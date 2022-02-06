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Депутат Госдумы обвинил Запад в цинизме и двойных стандартах из-за DW

06 февраля 2022, 04:15  •  50 • Политика
Депутат Госдумы Дмитрий Новиков обвинил Запад в цинизме и двойных стандартах из-за ситуации вокруг DW.
Принятые властями России санкции в отношении немецкой медиакомпании Deutsche Welle являются правомерными. Об этом РИА ФАН заявил депутат Государственной Думы Дмитрий Новиков.
Дело в том, что данный шаг позволил выявить двойные стандарты стран Запада, которые теперь требует от Москвы снять ограничения с DW. При этом действия России являются реакцией на санкции, которые Германия наложила на вещание RT.
"Почему-то Россию призывают к свободе слова, к свободе информации и СМИ, пока сами в это время циничным образом мешают работе журналистов на территории страны", - указал он.
Ранее стало известно, что Москва начинает процедуру внесения DW в списки иноагентов. Кроме того, будет закрыт корпункт издания в России, прекращено вещание, а также аннулированы аккредитации журналистов.
При этом постпредство России при ОБСЕ обвинило в непрофессионализме представителя организации по вопросам свободы СМИ Тереза Рибейру. Последняя потребовала от Москвы снять ограничения с Deutsche Welle.
Дипломаты отметили, что Рибейру проявила "неприкрытую избирательность", передает телеканал "360".

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