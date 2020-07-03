Депутат Госдумы о "Северном потоке - 2": "Принудим американцев к соглашению"

Итоги голосования по внесению изменений в Конституцию России позитивно повлияет на ситуацию вокруг газопровода "Северный поток - 2". Об этом ИА "Экономика Сегодня" заявил депутат Государственной Думы Евгений Марченко.

Он пояснил, что на международной политической арене всегда идёт торг. Американцы защищают свои интересы, а трубопровод стал разменной монетой. Однако российские дипломаты должны в будущем добиться снятия проблемы с повестки дня.

"Мы всё равно принудим американцев к соглашению. Ещё Евросоюз должен как-то соображать и помнить о своих интересах - хватить им уже быть марионеткой у Америки", - поведал он.

В Конгрессе США предложили пакет новых санкций против газопровода "Северный поток - 2", однако итоговая инициатива была смягчена из-за позиции Берлина. Так, американцы предлагают не бить санкциями по компаниям, которые занимаются инспекцией, тестированием и сертификацией газопровода.

Как заявил "ПолитЭксперту" руководитель ИАЦ "Альпари" Александр Разуваев, конфликт вокруг "Северного потока - 2" может спровоцировать раскол Европы на старую и новую.

В первый лагерь войдут Франция, Австрия, Германия и другие европейские страны, которые не хотят мириться с ультиматумами американцев. Во второй войдут Польша, Эстония, Латвия, Литва и другие страны, которые поддерживают действия Вашингтона.

"Трубопроводный транспорт с точки зрения нефти и газа - самый дешёвый вид транспорта. С танкером и газовозом может случиться всё что угодно", - добавил эксперт.